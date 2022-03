Report Tornei PokerStars: ‘OCCHIUFORT’ e ‘GabH24’ comandano nello Special e nell’High Roller

Report Tornei PokerStars 13 Marzo. Archiviati i Day1 del Sunday Specia KO e del Sunday High Roller KO. Al momento sono in testa ‘OCCHIUFORT’ e ‘GabH24’ mentre Fabio ‘sturbao’ Sturba ha già messo le mani nel solito Need for Speed.

Report Tornei PokerStars 13 Marzo: ‘OCCHIUFORT’ punta il Sunday Special KO

Ma iniziamo il nostro resoconto sui tornei online della domenica targata PokerStars dall’evento clou, il Sunday Special KO 8-Max da 100 euro di buy in e da quasi 123.000 euro di montepremi totale, che ha registrato il passaggio al Final Day di 103 player unici su ben 1.366 entries.

In testa, almeno per adesso, c’è lo scatenato ‘OCCHIUFORT’ che ha chiuso il Day1 con uno stack da 475.829 gettoni virtuali e con più di 800 euro già incassati con le taglie. Lo segue da vicinissimo ‘massimofbt’, secondo con 467.028. Un po’ più staccato troviamo ‘LorisTroll’, terzo nel count con 396.311.

Report Tornei PokerStars 13 Marzo: ‘GabH24’ ci prova nell’High Roller KO

C’è invece ‘GabH24’ in vetta al Sunday High Roller KO da 250 euro di buy in e da più di 40.000 euro in prize pool (178 entries). Il player della poker room con la picca rossa guida i 17 Left grazie ad uno stack da 216.906 gettoni. Podio momentaneo anche per ‘FABIETTO33’, con 95.751, e ‘Gigggi55’, terzo con 68.596.

Gli altri MTT: Fabio ‘sturbao’ Sturba shippa il Need

E chiudiamo con il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo, da 100 euro di buy in e da 9.900 euro di montepremi (110 entries), che ha già trovato il suo padrone. Al termine di quasi 2 ore di gioco l’ha infatti spuntata un super Fabio ‘sturbao’ Sturba.

Il regular della Provincia di Teramo si è messo in tasca ben 2.392 euro, tra moneta e knock out, dopo aver superato in volata i colleghi Michele ‘smaikol93’ Guerrini, runner up per 1.233 euro, e Giuseppe ‘peppruocc’ Ruocco, terzo classificato con un premio complessivo da 726 euro.

