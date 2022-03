Poker online MTT: NoS PKO a ‘Fuckyoutyler’, Antonio ‘ANSU-FATI96’ Zola si prende il Need

Poker online, ecco il report con i tornei più “importanti” di ieri sera. Nel Night on Stars Progressive KO 8-Max si è imposto ‘Fuckyoutyler’ mentre il buon Antonio ‘ANSU-FATI96’ Zola ha trionfato nel solito Need for Speed Turbo. Successo anche per ‘compa_EFFE’, protagonista nel Colpo Grosso.

Poker online MTT 15 marzo: ‘Fuckyoutyler’ vince il NoS PKO

Ma partiamo dal torneo più “hot”, il Night on Stars Progressive KO 8-Max da 100 euro di buy in e da oltre 46.000 euro di montepremi totale (512 entries), dove è arrivato l’acuto di ‘Fuckyoutyler’.

Il player di PokerStars ha superato in heads up il rivale ’19RobePluma52′, secondo per 5.353, e si è così portato a casa una vincita da 7.849 euro tra moneta e taglie. Sul podio è salito pure ‘mariocrys’, che si è messo in tasca 2.233 euro di premio complessivo.

Poker online MTT 15 marzo: Antonio ‘ANSU-FATI96’ Zola on fire, suo il Need for Speed

E sempre sulla poker room con la picca rossa, l’ottimo Antonio ‘ANSU-FATI96’ Zola è andato a segno nel Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in e da 10.530 euro di prize pool (117 entries). Il giovanissimo grinder della Sardegna ha avuto la meglio, allo sprint, sugli altri regular ‘Poldo181109’ (€1.706) ed Alessandro ‘aleppp’ Giannelli (€1.265), e si è aggiudicato i 2.301 euro del primo posto.

Gli altri tornei: Colpo Grosso per ‘compa_EFFE’

Chiudiamo il nostro report sugli MTT online con il Colpo Grosso di 888poker, 109 euro di buy in e 10.700 euro in montepremi (67 player con 40 rebuy), che ha registrato invece l’exploit di ‘compa_EFFE’, per quasi 3.000 euro di bottino, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche ‘Elfideo3’ (€1.992), ‘Big.MaMa’ (€1.403), ‘Frapappina’ (€1.018), ‘Yu_Gi_Oh’ (€740), ‘tostovip’ (€553), ‘Brazilero84’ (€455), ‘tikkettaro’ (€375) e ‘snucci__8’ (€312).

