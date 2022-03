Poker online MTT, la notte dei regular: successi per Michele Guerrini e Riccardo Basso

Poker online, ecco il report con i risultati dei tornei più “importanti” di ieri sera. On fire Michele ‘smaikol93’ Guerrini, che si è preso il NoS dopo aver siglato un deal con ‘PlNACOLADA’. E’ andato a segno anche Riccardo ‘CrazyRich85’ Basso.

Poker online MTT 16 Marzo: NoS a Michele Guerrini, runner up con deal ‘PlNACOLADA’

Ma partiamo dal Night on Stars, da 100 euro di buy in e da 35.000 euro di prize pool garantito (370 entries), dove è arrivato l’ennesimo colpo di un sempre ottimo Michele ‘smaikol93’ Guerrini. Stavolta il regular di Firenze si è portato a casa vittoria, e 5.324 euro di bottino, dopo aver siglato un deal alla pari con ‘PlNACOLADA’.

Sul podio, ma senza accordo, è salito pure ‘SailonWave’.

Il Need lo vince Riccardo ‘CrazyRich85’ Basso

E passiamo al Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo, da 100 euro di buy in e da oltre 12.000 euro di montepremi totale (138 entries), che è stato contrassegnato dall’acuto di un altro regular della poker room con la picca rossa, il buon Riccardo ‘CrazyRich85’ Basso.

Il toscano, anche lui di Firenze, ha superato in volata i rivali Alessandro ‘aleppp’ Giannelli, secondo per 1.517 euro complessivi, ed ‘ilpastore8’, terzo classificaro per 864 euro, e si è così messo in tasca quasi 2.800 euro tra moneta e taglie.

Poker online MTT 16 Marzo: ‘Esherspoker’ brilla su 888poker

Chiudiamo con il solito Colpo Grosso, da 109 euro di buy in (61 iscritti e 41 rebuy per 10.200 euro di montepremi), che a questo giro ha registrato il trionfo di ‘Esherspoker’ per 2.847 euro di moneta. L’ultimo ad arrendersi è stato il grinder ‘tostovip’, che si è consolato con i 1.907 euro del secondo premio, mentre si è ritrovato fuori in terza posizione, per 1.346 euro, il player ‘m4g1c99’.

