Poker online MTT: a ‘kimone02’ il Super NoS del giovedì sera, runner up Andrea ‘kash’mir1985’ Montanari

Poker online, ecco i risultati dei tornei più “hot” del 17 marzo. Il miglior colpo l’ha piazzato ‘kimone02’, che si è preso il Super NoS PKO dove ha chiuso secondo Andrea ‘kash’mir1985’ Montanari. Sono andati a segno anche ‘KiroiSenko’ ed ‘ELCacciator.

Poker online MTT 17 Marzo: ‘kimone02’ stende tutti, suo il Super NoS PKO da 70.425 euro

Ma iniziamo il nostro report sui tornei online di ieri sera, ovviamente, dal Super Night on Stars Progressive KO 8-Max, da 100 euro di buy in e da oltre 70.000 euro in montepremi (313 entries), dove al termine di poco più di 7 ore di gioco l’ha spuntata ‘kimone02’ per ben 12.387 euro di bottino tra moneta e taglie.

Ha provato a fermarlo in tutti i modi il grinder marchigiano, Andrea ‘kash’mir1985’ Montanari, che alla fine si è dovuto accontentare del secondo posto e di un premio complessivo da 6.540 euro. Sul podio è salito pure ‘n3v3rl0st22’, terzo per 5.067 euro, mentre si sono ritrovati out sul più bello ‘Tim3less21′, quarto per 3.562 euro, ed il buon Simone ’94pazzini94’ Demasi, quinto classificato per 3.418 euro.

Nel Need trionfa ‘KiroiSenko’, terzo Domenico ‘domenlan’ Lando

E passiamo al Need for Speed Turbo, da 100 euro di buy in e da quasi 13.000 euro di prize pool (144 entries), che ha invece registrato la cavalcata trionfale di ‘KiroiSenko’. Il regular della poker room con la picca rossa ha superato allo sprint i rivali ‘TOPGUN684’ (€2.030) e Domenico ‘domenlan’ Lando (€1.526) e si è cosi messo in tasca i 2.700 euro del primo posto.

Poker online MTT 17 Marzo: deal nel Colpo Grosso, vince ‘ELCacciator’ su ‘Big.MaMa’ e ‘totyno93

Chiudiamo con il solito Colpo Grosso da 109 euro di buy in (95 entries per un montepremi totale da 9.500 euro), targato 888poker, dove questa volta si è imposto ‘ELCacciator’, per 1.928 euro, sui compagni di deal ‘Big.MaMa’ (€2.020) e ‘totyno93’ (€1.743). Purtroppo è finito fuori ad un passo dal podio, e dall’accordo, il player ‘Dormopoco1’ (€912).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.