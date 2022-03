Report Tornei PokerStars: ‘GNOK_YENOD’ e ‘#QuaCCosa’ comandano negli Half Price, Marco Perra vince il Need

Report Tornei PokerStars 20 Marzo. Archiviati i Day1 del Sunday Special e del Sunday High Roller, entrambi giocati con la formula Half Price (buy in scontati del 50%). Al momento sono in testa ‘GNOK_YENOD’ e ‘#QuaCCosa’ mentre il buon Marco ‘Peraz77’ Perra si è già preso il Need for Speed Turbo.

Report Tornei PokerStars 20 Marzo: ‘GNOK_YENOD’ vola nel Day1 del Sunday Special

Ma partiamo dal domenicale più famoso della poker room con la picca rossa, il Sunday Special, che nell’occasione si giocava in modalità 8-Max Progressive KO e con la formula Half Price, quindi con un buy in scotanto di 50 euro (3.627 entries per oltre 160.000 euro di montepremi totale).

Al termine dei primi 20 livelli di gioco è volato in vetta, con 315 Left, lo scatenato ‘GNOK_YENOD’ che ha accumulato uno stack da 479.623 gettoni virtuali e 219 euro già incassati con le taglie. Lo inseguono da vicino ‘leoniceo’, per adesso secondo con 439.556, e ‘vittoriana46′, terzo/a con 432.633. Un po’ più staccati troviamo ‘vajema’ con 402.308 e ‘maxcapaccio’ con 365.351.

Report Tornei PokerStars 20 Marzo: ‘#QuaCCosa’ punta l’High Roller

C’è invece un super ‘#QuaCCosa’, con 92.814 gettoni, in testa al Sunday High Roller 8 Max giocato sempre con la formula Half Price e cioè con un buy in da 125 euro (624 entries per 70.200 euro di prize pool).

In questo caso i più diretti “inseguitori” sono ‘TotòHyper’ con 79.890 e il grinder Antonio ‘ANSU-FATI96’ Zola, terzo con 73.532. Ma sono davvero tanti i regular presenti nei 102 left, tra gli altri hanno passato il taglio del Day1 anche il buon William ‘LICANTROPOn1’ Oliveri, sesto con 65.379, e Mario ‘MAGIpoker87’ Magistro, ottavo con 62.778.

Gli altri MTT: Need for Speed a Marco ‘Peraz77’ Perra

E chiudiamo con il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo, da 100 euro di buy in (144 entries per quasi 13.000 euro di montepremi), che ha già incoronato Marco ‘Peraz77’ Perra.

Il 28enne grinder livornese si è liberato infatti al Final Table dei rivali ‘gacrica’ (€1.681), ‘realaddicted66’ (€917), Antonio ‘barcia961’ Barbato (€769), ‘SEKKA4EVA’ (€703), Andrea ‘Andreacigna’ Pini (€750), ‘8DonViToSma9’ (€313) e ‘CINZIAVINCENZO’ (€413), e sì è portato a casa 3.151 euro di bottino tra moneta e knock out.

