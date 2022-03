Poker online MTT: a Fabio ‘backdoorAK’ Peluso il NoS del martedì sera, vincono anche ‘Mr_Qu4tR3F01L’ e ‘Th3Rul3mak3r’

Poker online, ecco il report con i risultati dei tornei più “importanti” di ieri sera. Shot per Fabio ‘backdoorAK’ Peluso, protagonista nel Night on Stars PKO. Sono andati a segno anche ‘Mr_Qu4tR3F01L’ nel Need, ‘C0RRADINA’ nel Bounty Builder e ‘Th3Rul3mak3r’ nel Colpo Grosso.

Poker online MTT 22 marzo: Fabio ‘backdoorAK’ Peluso mette tutti knock out nel NoS

Ma partiamo dall’ottimo colpo piazzato da Fabio ‘backdoorAK’ Peluso nel Night on Stars Progressive KO 8-Max da 100 euro di buy in e da oltre 47.000 euro di montepremi totale (525 entries).

Il grinder della provincia di Foggia, di San Nicandro Garganico, ha superato al Final Table i rivali ‘Vop4’ (€4.518), ‘Artick82’ (€3.168), ‘pretty91’ (€2.305), Andrea ‘kash’mir1985’ Montanari (€1.272), ‘GabH24’ (€936), ‘DevilMezavil’ (€1.645) e ‘Matte96M’ (€647), e si è assicurato un premio complessivo, davvero niente male, di 7.206 euro tra moneta e taglie.

Poker online MTT 22 marzo: Need a ‘Mr_Qu4tR3F01L’, ‘C0RRADINA’ timbra nel Bounty Builder

E sempre su PokerStars sono arrivati anche i trionfi di ‘Mr_Qu4tR3F01L’ e ‘C0RRADINA’, rispettivamente nel Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in e da poco più di 10.000 euro in prize pool (113 entries) e nel Bounty Builder 8-Max da 50 euro di buy in e da 34.830 di montepremi (774 entries).

Il primo si è sbarazzato allo sprint dei comunque positivi Ettore ‘pro-fumato87’ Esposito (€1.740) e ‘LAFAL10’ (€1.288) e si è così portato a casa i 2.351 euro del bottino, il secondo ha invece battuto in volata il runner up ‘I’MalwaysME’ (€2.970) ed il terzo classificato ‘PlNACOLADA’ (€2.667) e si è aggiudicato una vincita complessiva da 4.772 euro.

Gli altri tornei: ‘Th3Rul3mak3r’ on fire nel Colpo Grosso

Chiudiamo con il solito Colpo Grosso targato 888poker, 109 euro di buy in e 7.500 euro in prize pool garantito (45 iscritti più 30 rebuy), che stavolta ha registrato l’acuto del regular ‘Th3Rul3mak3r’, primo per 2.316 euro, ai danni di ‘magnosassi’ (€1.613) ed ‘Eccomiqua’ (€1.079).

