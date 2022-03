Poker online MTT: Samuele Pistis vince il NoS, il Need PKO va a ‘3x3trentatre’

Poker online, ecco i risultati dei tornei più “rappresentativi” di ieri sera. Nel Night on Stars si è imposto il buon Samuele ‘sberlocchio’ Pistis mentre ‘3x3trentatre’ e ‘Fede.Casti1’ si sono rispettivamente presi Need PKO e Bounty Builder. Successo anche per ‘Big.MaMa’, protagonista nel Colpo Grosso.

Poker online MTT 23 marzo: super ‘sberlocchio’ nel Night on Stars, terzo ‘davidecalva’

Ma iniziamo il nostro report dal NoS che in questo caso metteva in palio un montepremi totale da 38.700 euro con il solito buy in da 100 euro (430 entries).

Stavolta ad incassare il premio più alto, oltre 6.500 euro, è stato il 39enne regular sardo Samuele ‘sberlocchio’ Pistis che allo sprint ha avuto la meglio sui rivali ‘Poppins222’, runner up per 4.836 euro, e Davide ‘davidecalva’ Calvaresi, terzo classificato per 3.551 euro.

Poker online MTT 23 marzo: Need a ‘3x3trentatre’, ‘Fede.Casti1’ trionfa nel Bounty Builder

E’ andato invece all’alro reg ‘3x3trentatre’ il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in e da 10.530 euro in prize pool (117 entries). Per lui è arrivato un bottino complessivo da 2.756 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche Riccardo ‘Overbet91’ Bonelli (€1.635), ‘Capriccio74’ (€878), Andrea ‘Andreacigna’ Pini (€511), ‘fonzi149’ (€317), ‘Jison20’ (€354) e ‘miribale’ (€267).

E sempre su PokerStars va segnalato lo “shot” messo a segno da ‘Fede.Casti1’ (€4.297) nel Bounty Builder 8-Max da 50 euro di buy in e da oltre 30.000 euro di montepremi (676 entries).

Gli altri tornei: ‘Big.MaMa’ firma il Colpo Grosso del mercoledì

Chiudiamo con il Colpo Grosso di 888poker, 109 euro di buy in e 7.500 euro in prize pool garantito (45 iscritti più 25 rebuy), che è stato contrassegnato dall’exploit di ‘Big.MaMa’ per 2.316 euro di vincita tra premio e knock out.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.