Poker online MTT: ‘tolone94’ firma il NoS del giovedì sera, ‘INFINITIRF’ supera Luigi D’Alterio e vince il Need

Poker online, è andato a ‘tolone94’ l’atteso Super Night on Stars PKO. Shot anche per ‘INFINITIRF’ che si è preso il Need for Speed Turbo, dove ha chiuso secondo Luigi ‘Il-Giuglia’ D’Alterio. Colpo Grosso per ‘totyno93’.

Poker online MTT 24 Marzo: ‘tolone94’ vince il Super NoS PKO

Iniziamo il nostro report sui tornei online dal Super Night on Stars Progressive KO 8-Max, da 250 euro di buy in e da oltre 70.000 euro di montepremi totale (315 entries), che ha registrato l’exploit di ‘tolone94’.

Il player della poker room con la picca rossa si è “sbarazzato” nelle battute finale dei compagni di deal ‘Danu2198’, runner up per 7.254 euro, e ‘Bubis01’, terzo classificato per 5.804 euro, e si è così portato a casa, tra moneta e taglie, ben 11.808 euro. Niente accordo, purtroppo, per ‘TotòHyper’, eliminato in quarta posizione con un premio complessivo da 3.628 euro.

Poker online MTT 24 Marzo: Need a ‘INFINITIRF’, runner up Luigi ‘Il-Giuglia’ D’Alterio

Sono andati invece a ‘INFINITIRF’, senza nessun deal, i quasi 2.500 euro messi in palio nel Need for Speed Turbo (127 entries per 11.430 euro in prize pool). Ha provato a fermarlo in tutti i modi il regular Luigi ‘Il-Giuglia’ D’Alterio che alla fine si è consolato con il secondo posto da 1.852 euro. Sul podio è salito pure ‘Gasparotto10’, terzo per 1.373 euro, mentre ha alzato bandiera bianca poco prima l’altro grinder Antonio ‘ANSU-FATI96’ Zola, quarto per poco più di 1.000 euro.

E sempre su PokerStars, nella tarda serata di ieri, è arrivato anche l’acuto di ‘T_Thede’, per 4.951 euro tra moneta e knock out, nel Bounty Builder 8-Max da 50 euro di buy (713 entries in per 32.085 euro di montepremi).

Gli altri tornei: ‘totyno93’ on fire, suo il Colpo Grosso

Chiudiamo con il solito Colpo Grosso di 888poker, 109 euro di buy in e 7.500 euro di prize pool garantito (47 iscritti con 28 rebuy), che questa volta è stato contrassegnato dallo sprint vincente piazzato da ‘totyno93’, primo per 2.241 euro, ai danni dei rivali ‘Th3Rul3Mak3r’ (€1.491) ed ‘Elfideo3’ (€1.049).

