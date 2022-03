Poker online MTT: ‘Revengers01’ si prende il NoS, trionfi anche per ‘Ender1981AA’ e ‘serpico972’. Deal nel Colpo Grosso

Poker online, ecco i risultati dei tornei più “hot” del venerdì sera. Il Night on Stars l’ha vinto ‘Revengers01’ mentre ‘Ender1981AA’ e ‘serpico972’ si sono rispettivamente imposti nel Need e nel Bounty Builder. Deal tra ‘_RunAway_’ e ‘Rainboww’ nel Colpo Grosso.

Poker online MTT 25 Marzo: super ‘Revengers01’ nel NoS PKO

Ma partiamo come sempre dall’evento più cospicuo, il Night on Stars Progressive KO 8-Max che in questa occasione metteva in palio un montepremi da oltre 31.000 euro (348 entries con 100 euro di buy in).

Stavolta la vittoria è andata al regular ‘Revengers01’ che si è così messo in tasca ben 6.423 euro tra moneta e taglie. L’ultimo ad arrendersi è stato ‘pelliccia89’, runner up per 3.212 euro. Sul podio è salito pure il player ‘Cicciolettolino’, terzo per 1.647 euro di premio complessivo.

Poker online MTT 25 Marzo: Need a ‘Ender1981AA’, terzo Alberto ‘Everbrun1’ Cigliano

Si è imposto invece ‘Ender1981AA’ nel Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in e da quasi 9.000 euro in prize pool (99 entries). Il player di PokerStars ha superato in volata i rivali ‘Pagello22’ (€1.223) ed Alberto ‘Everbrun1’ Cigliano (€1.041) e si è portato a casa un bottino totale da 2.311 euro.

Successo anche per ‘serpico972’, che è andato a segno per 4.242 euro nel Bounty Builder 8-Max (641 entries con 50 euro di buy) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco pure ‘xerin95’ (€2.848), ‘Brotherood’ (€1.695), ‘malissa2000’ (€1.087), Antonio ‘ANSU-FATI96’ Zola (€736), ‘SailonWave’ (€941), ‘Caggia91’ (€473) e ‘pippollillo’ (€275).

Gli altri tornei: ‘_RunAway_’ e ‘Rainboww’ dealano il Colpo Grosso

E chiudiamo con il solito Colpo Grosso, da 109 euro di buy in e da 8.400 euro di montepremi (51 iscritti con 33 rebuy), dove a questo giro si è registrato il deal a 2 tra ‘_RunAway_’, primo per 2.274 euro, e ‘Rainboww’, secondo per 1.908 euro. Niente accordo, purtroppo, per il terzo classificato ‘cocchiolo’, andato comunque a premio per 1.175 euro.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.