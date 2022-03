SCOOP: ‘gianlu1234’ comanda nel MILLION, l’Opening lo vince ‘GiGi1993.558’. Successi anche per Simone Cannellino e Daniele De Feo

Report Tornei PokerStars 27 Marzo. Sono partiti, e alla grandissima, gli eventi dello Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2022. Pronti via e si è giocato subito il Day1 del SUNDAY MILLION, ma non solo…

SCOOP 27 Marzo: super ‘gianlu1234’ nel Day1 del SUNDAY MILLION

Iniziamo il nostro resoconto sugli MTT online della poker room con la picca rossa proprio dall’Evento 2 High dello SCOOP, il SUNDAY MILLION 8-Max Progressive KO da 250 euro di buy in e da oltre 1,1 milioni di euro in montepremi provvisorio (5.131 entries con la late che resterà aperta fino allo start del Day2), dove a fine Day1 troviamo in testa, con 1.376 Left, lo scatenato ‘gianlu1234’ che ha accumulato ben 843.308 chips ed un bottino da 548 euro già incassato con le taglie.

C’e invece ‘Forzalazio58’, con quasi 3 milioni di chips, in testa ai 192 left dello SCOOP-002 Low, lo Spring Greatness 8-Max Progressive KO da 50 euro di buy in e da 151.650 euro di prize pool (3.370 entries).

SCOOP 27 Marzo: ‘GiGi1993.558’, Simone Cannellino e Daniele De Feo a segno negli eventi High

E passiamo ai tornei dello SCOOP già andati in archivio e, nel dettaglio, a quelli High. Nel primo Evento, l’Opening Event 8-Max Progressive KO da 125 euro di buy in e da più di 170.000 di montepremi totale (1.493 entries), si è registrato l’exploit di ‘GiGi1993.558’ che, dopo aver superato allo sprint il runner up ‘Lodato91’ (€15.943) ed il terzo classificato ‘pluto15176’ (€6.909), si è messo in tasca più di 17.000 euro tra moneta e knock out.

Successi anche per Simone ‘SimoneTkd’ Cannellino (€4.696), ai danni del compagno di deal ‘1m2good4y0u’ (€4.196), nello SCOOP-003, il Fight Turbo 7-Max da 25 euro di buy in e da 34.650 euro di prize pool (1.575 entries), e per il buon Daniele ‘danieledefeo’ De Feo, primo per 5.840 euro complessivi, nello SCOOP-004, il Premier Hyper Thrill 6-Max Progressive KO da 50 euro di buy in e da 43.245 euro di montepremi (961 entries).

I vincitori degli eventi LOW

Chiudiamo con i tornei dal buy in più accessibile dove sono arrivati, nell’ordine, i trionfi di ‘danbiserian13’ (€10.415) nello SCOOP-001 da 25 euro di buy in (4.690 entries per 103.180 euro), ‘TomRos89’ (€1.897) nello SCOOP-003 da 5 euro di buy in (2.898 entries per 13.041 euro), e ‘Sambo2209AA’ (€2.524) nello SCOOP-004 da 10 euro di buy in (2.361 entries per 21.249 euro).

