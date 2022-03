Poker online MTT: ‘frabbio81’ e ‘TEREA112’ volano nell’Explosive e nel Sunday Light, Colpo Grosso per ‘MastroBrujo’

Poker online, ecco il report con gli altri tornei della domenica. Shot per ‘MastroBrujo’ nel Colpo Grosso mentre ‘Ern0Nemecsek’ si è imposto nel Master PKO. Intanto ‘frabbio81’ e ‘TEREA112’ sono rispettivamente volati in testa all’Explosive ed al Sunday Light.

Poker online MTT 28 Marzo: ‘frabbio81’ ci prova nell’Explosive Sunday

Ma iniziamo il nostro secondo e ultimo resoconto sui tornei online della domenica dall’Explosive Sunday, da 100 euro di buy in e da ben 50.000 euro in montepremi garantito (501 le entries con la registrazione tardiva che però resterà aperta fino allo start del Final Day), dove a fine Day1 troviamo in testa, con 176 Left, un super ‘frabbio81’.

Il player del network iPoker ha accumulato uno stack, da 190.422 gettoni virtuali, che gli ha permesso di tenere a bada i colleghi ‘TonyFendi777’, al momento secondo con 186.902, e ‘SeSeeeee’, terzo nel count con 186.458.

Poker online MTT 28 Marzo: ‘TEREA112’ punta il Sunday Light

E’ invece ‘TEREA112’, con 346.374 gettoni, a guidare i 114 left del Sunday Light, da 50 euro di buy in e da 15.000 euro in prize pool garantito (332 entries), del circuito People’s Poker. Lo insegue a distanza, con quasi 200.000, il regular Donato ‘wawa86’ De Bonis. Podio momentaneo, con 197.539, anche per il player ‘betlemme’.

Gli altri tornei: ‘MastroBrujo’ batte cassa nel Colpo Grosso, vince anche ‘Ern0Nemecsek’

Chiudiamo con i 2 domenicali che hanno già trovato un “padrone”, il Colpo Grosso Sunday da 109 euro di buy in e da 20.500 euro di montepremi totale (155 iscritti con 50 rebuy) ed il Master PKO da 100 euro di buy in e da 7.830 euro in prize pool (76 partecipanti con 11 rientri).

Nel torneone targato 888poker l’ha spuntata ‘MastroBrujo’, andato a segno per un bottino da 4.587 euro, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up ‘Tozyzy.28’ (€3.280) ed il terzo classificato ‘Anonymous149’ (€2.343). L’evento di PartyPoker l’ha vinto ‘Ern0Nemecsek’, su ‘TackoFall’ (€1.265) e ‘Paris_’ (€603), che si è così portato a casa 2.163 euro tra moneta e taglie.

