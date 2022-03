Report Tornei SCOOP 2022: ‘Il1u5ion’ vince il Primetime Battle High, shot anche per ‘OCCHIUFORT’ e Fabrizio Petroni

Report Tornei Online – Continua, su PokerStars, l’edizione 2022 dello Spring Championship of Online Poker (SCOOP). Ieri si sono giocati 3 eventi sia nella modalità High che in quella Low, ecco come sono andati…

Report Tornei SCOOP 29 Marzo 2022: ‘Il1u5ion’ on fire nel Primetime Battle High

Iniziamo il nostro resoconto dall’MTT più proficuo, l’Evento 10 High (Primetime Battle 8-Max Progressive KO) da 125 euro di buy in e da oltre 100.000 euro di montepremi totale (915 entries), che ha registrato il trionfo di uno scatenato ‘Il1u5ion’ per una vincita complessiva, tra moneta e taglie, da ben 15.453 euro.

Hanno provato a fermarlo fino all’ultimo ‘vilma72’, runner up per 8.578 euro, e ‘fedeseli17’, terzo per 5.634 euro, mentre si è arreso ad un passo dal podio ‘Th3_3qualiz3r’ (€4.498).

Report Tornei SCOOP 29 Marzo 2022: Daily Starter a ‘OCCHIUFORT’, Fabrizio Petroni brilla nello Sprint

Sono andati invece ad ‘OCCHIUFORT’ e Fabrizio ‘Asky16’ Petroni gli altri 2 eventi High, il Daily Starter da 50 euro di buy in e da quasi 50.000 euro in prize pool (1.098 entries) e lo Sprint Turbo 7-Max da 50 euro di buy in e da 34.155 euro di montepremi (759 entries).

Il primo si è portato a casa 7.479 euro al termine di un Final Table in cui erano in corsa, tra gli altri, Marco ‘Granbasso’ Baglioni, secondo per 5.302 euro, e ‘MANDRILLO1994’, terzo classificato per 3.759 euro. Il grinder campano si è messo in tasca più di 5.800 euro dopo aver superato in heads up il comunque ottimo Donato ‘whitediabolic’ De Bonis, andato in the money per 3.989 euro.

I vincitori degli eventi LOW

Terminiamo con gli eventi dal buy in più abbordabile, quelli Low, dove sono arrivati i successi di ‘arcadio94’ (€5.902) nello SCOOP-010 da 25 euro di buy in (2.633 entries per quasi 60.000 euro), ‘MARANOLA81’ (€2.940) nello SCOOP-011 da 10 euro di buy in (2.192 entries per 19.728 euro) e ‘SpZZoLinO’ (€4.499), dopo il deal a 2 siglato con il regular ‘Vop4’ (€3.999), nello SCOOP-009 da 10 euro di buy in (4.098 entries per 36.882 euro).