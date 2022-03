Report Tornei SCOOP 30 Marzo 2022: Primetime Battle a ‘BraziLSh4rk’, Lorenzo Fornaciai vince il Turbo Fight

Report Tornei Online – Archiata la quarta giornata di SCOOP 2022. Il miglior colpo l’ha piazzato ‘BraziLSh4rk’ che si è preso il Primetime Battle High. Bene anche Lorenzo ‘Swidam’ Fornaciai e ‘cladigia’, protagonisti negli altri 2 eventi High.

Report Tornei SCOOP 30 Marzo 2022: super shot per ‘BraziLSh4rk’, suo il Primetime Battle High

Ma iniziamo il nostro report dall’ottimo colpo piazzato da ‘BraziLSh4rk’ nell’evento più proficuo, il 13 High (Primetime Battle) da 125 euro di buy in e da oltre 92.000 euro di montepremi totale (822 entries).

‘BraziLSh4rk’ ha sconfitto in heads up ‘B3tter_RuN’, secondo per 10.548 euro, e si è così messo in tasca i 14.725 euro del bottino. Sul podio è salito pure ‘mrsit78’, terzo per 7.557 euro, mentre si è fermato sul più bello il regular della provincia di Teramo Fabio ‘sturbao’ Sturba, quarto classificato per 5.414 euro di premio.

Report Tornei SCOOP 30 Marzo 2022: a Lorenzo ‘Swidam’ Fornaciai e ‘cladigia’ gli altri 2 High

Ed in nottata è arrivato anche l’acuto di Lorenzo ‘Swidam’ Fornaciai nello SCOOP-14 High, il Turbo Fight 6-Max Progressive KO da 25 euro di buy in e da 34.335 euro di montepremi (1.526 entries). Il toscano ha incassato 4.046 euro, tra moneta e knock out, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa i rivali Giuseppe ‘TheL0oser’ Di Stasio (€2.680), ‘ROSEJACK9083’ (€1.314), ‘AUMNAMASHIVA’ (€1.172), ‘G1V3M3TH3M0N3Y’ (€1.034) e ‘ROOR_17’ (€649).

Trionfo, infine, per ‘cladigia’ nell’ultimo dei tornei High, il Daily Starter 8-Max Progressive KO (SCOOP-12) da 50 euro di buy in e da quasi 60.000 euro in prize pool (1.333 entries). Il vincitore ha superato in volata i compagni di deal Jackson ‘DJackMpkr’ Genovesi (€3.170) e ‘Pinacoteca’ (€4.426) e si è portato a casa 6.733 euro incluse tutte le taglie.

I vincitori degli eventi LOW

Chiudiamo con gli eventi dal buy in più “soft”, quelli Low, dove sono arrivati, nell’ordine, i successi di ‘scottex85’ (€5.043) nello SCOOP-12 da 10 euro (5.974 entries per 53.766 euro), ’96Fischietto’ (€6.938) nello SCOOP-13 da 25 euro (2.183 entries per circa 50.000 euro) e di ‘leone1992’ (€1.472) nello SCOOP-14 da 5 euro (3.351 entries per poco più 15.000 euro).