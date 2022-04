Report Tornei SCOOP: a ’17SP17′ l’evento High più “hot”, brillano anche ‘Lodato91’ e ‘Fabio474’

Report Tornei Online, è sui libri la sesta giornata di SCOOP (Spring Championship of Online Poker). Super shot per ’17SP17′, che si è preso l’evento più corposo. A ‘Lodato91’ e ‘Fabio474’ gli altri 2 High.

Report Tornei SCOOP 1 Aprile 2022: Primetime Battle High a ’17SP17′

Iniziato con il major della serata di ieri, lo SCOOP-20 High (Primetime Battle 7-Max Progressive KO) da 125 euro di buy in e da oltre 73.000 euro di montepremi totale (655 entries), che ha registrato l’acuto del buon ’17SP17′.

Il regular della poker room con la picca rossa ha superato al Final Table i rivali ‘danim75’ (€7.286), ‘frediman79’ (€4.039), ‘toystory92’ (€3.040), ‘Melontrippio’ (€2.074), Giuseppe ‘TheL0oser’ Di Stasio (€1.310) e ‘TexTornAAdo’ (€837), e si è così portato a casa più di 10.000 euro tra moneta e taglie.

Report Tornei SCOOP 1 Aprile 2022: ‘Lodato91’ e ‘Fabio474’ on fire negli altri 2 eventi High

L’ha vinto invece ‘Lodato91’, che si è messo in tasca un premio complessivo da quasi 6.000 euro, lo SCOOP-19 High (Daily Starter 8-Max Progressive KO) da 50 euro di buy in e da 48.600 euro in prize pool (1.080 entries). L’ultimo ad arrendersì è stato ‘bozz81’, runner up per 4.117 euro, mentre ha purtroppo alzato bandiera bianca quando si era 3 left il comunque positivo Andrea ‘skimizzi’ Di Pasquale, andato in the money per 2.800 euro.

Trionfo, infine, per ‘Fabio474’ nello SCOOP-21 High, il The Sprint Turbo 6-Max da 50 euro di buy in e da 27.405 euro di montepremi (609 entries). Il già vincitore di un Sunday Special ha battuto in heads ‘lorydifri96’, secondo per 3.137 euro, e si è aggiudicato i 4.543 euro del bottino. Sul podio è salito pure Nicolò ‘WhyAlw4ysM3_’ Serlenga, terzo per 2.166 euro.

I vincitori degli eventi LOW

E terminiamo il nostro resoconto, come sempre, con gli eventi dal buy in più “leggero”, quelli Low, dove sono arrivati, nell’ordine, i successi di ‘xk4mpfk3k5’ (€4.612) nello SCOOP-19 da 10 euro di buy in (5.251 entries per 47.259 euro), ‘YouHaveNoEscape’ (€5.997) nello SCOOP-20 da 25 euro di buy in (2.310 entries per 51.975 euro) e di ‘This is soo2019’ (€1.340), dopo un affollato deal a 7, nello SCOOP-21 da 10 euro di buy in (2.263 entries per 20.367 euro).

