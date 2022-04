Report Tornei SCOOP: ‘fsusct’ e Giacomo Grossi puntano il major, ‘TurboNandoRQ’ comanda nell’High Roller

Report tornei online, archiviata l’ottava giornata di SCOOP (Spring Championship of Online Poker). Restano aperti il major della domenica, il Primetime Battle High, e lo SPRING HIGH ROLLER. Terminati tutti gli altri eventi.

Report Tornei SCOOP 3 Aprile 2022: ‘fsusct’ e ‘James90511’ volano nel Battle, ‘TurboNandoRQ’ è primo nell’High Roller

Ma iniziamo il nostro resoconto dai 2 torneoni High rimasti in sospeso, il Primetime Battle 8-Max Progressive KO da 125 euro di buy in e da oltre 146.000 euro di montepremi totale (1.299 entries) e lo SPRING HIGH ROLLER 8-Max Progressive KO da 250 euro di buy in e da 88.200 euro in prize pool (392 entries)

Nello SCOOP-26 sono rimasti in corsa 47 player, con lo scatenato ‘fsusct’ che si è preso la vetta grazie ad uno stack da 1.855.492 gettoni virtuali. Lo insegue da vicino, con un gap di circa 150.000, il buon Giacomo ‘James90511’ Grossi mentre un po’ più staccato troviamo ‘IBYWEIW’ con 1.667.752.

C’è invece ‘TurboNandoRQ’, con 758.750 gettoni e 619 euro già incassati con le taglie, in testa allo SCOOP-27. Tra gli 81 left ci sono anche ‘Yombinho’ e ‘AlexMiro777’, al momento rispettivamente secondo e terzo nel count con 650.368 e 615.325.

Report Tornei SCOOP 3 Aprile 2022: ‘S1mon3s’ stende tutti nel Daily Starter High

E passiamo ai 2 eventi High già conclusi, il Daily Starter 8-Max Progressive KO da 50 euro di buy in e da quasi 90.000 euro in montepremi (1.992 entries) ed il Turbo Rollercoaster 6-Max Progressive KO da 100 euro di buy in e da 33.570 euro di prize pool (373 entries)

Nello SCOOP-025 l’ha spuntata ‘S1mon3s’, primo per ben 9.453 euro tra moneta e knock out, su ‘Rantolo’91’ (€6.843) e ‘m.p.t.i.v.s.’ (€4.175). Nell’altro, lo SCOOP-028, si è imposto ‘tofi79’, per 5.772 euro di bottino complessivo, sul runner up Antonio ‘ANSU-FATI96’ Zola (€4.012) ed il terzo classificato Simone ‘simopascu96’ Pascucci (€2.129).

I vincitori degli eventi LOW

Chiudiamo, come sempre, con i tornei dal buy in più “accessibile”, quelli Low, dove sono arrivati, nell’ordine, i successi di ‘Sardus92’ (€5.568) nello SCOOP-25 da 10 euro di buy in (6.107 entries per 54.963 euro), ‘IMuCkTheNut’ (€7.202) nello SCOOP-26 da 25 euro di buy in (2.822 entries per 63.495 euro), ‘ilovestorm’ (€4.506), dopo il deal con Daniele ‘bybabyby’ Cuomo (€2.330) e ‘Missyou91’ (€3.335), nello SCOOP-27 da 50 euro di buy in (830 entries per 37.350 euro), ed infine di ‘Man0DeD10S’ (€3.020), anche qui dopo un accordo, nello SCOOP-28 da 20 euro di buy in (1.618 entries per 29.124 euro).

