Report tornei online, archiviata anche la decima giornata di SCOOP. L’evento più proficuo, il Primetime Battle High, l’ha vinto ‘suegno6296’. Ottimi colpi per ‘Snowing0utside’ nel Daily Starter High, dove si è piazzato secondo Ivan ‘mrbluff234’ Gabrieli, e per ‘Albertoc0’ nello SPECIAL High.

Report Tornei SCOOP 5 Aprile 2022: notte da leoni per ‘suegno6296’ e ‘Snowing0utside’

Iniziamo il nostro resoconto sugli MTT dello Spring Championship of Online Poker dal Primetime Battle High (SCOOP-34), da 125 euro di buy in e da oltre 81.000 euro di montepremi (726 entries), che ha registrato l’exploit di ‘suegno6296’. Il player della poker room con la picca rossa ha superato in volata i colleghi ‘miribale’, runner up per 9.434 euro, ed ‘Eka2811’, terzo classificato per 6.748 euro, e si è portato a casa il bottino da 13.188 euro.

Si è imposto invece uno scatenato ‘Snowing0utside’ nel Daily Starter 8-Max Progressive KO High (SCOOP-33) da 50 euro di buy in e da 50.580 euro in prize pool (1.124 entries). Il vincitore ha avuto la meglio in heads up sul comunque bravo Ivan ‘mrbluff234’ Gabrieli (€4.227 – Foto Copertina) e si è così messo in tasca, tra moneta e taglie, più di 6.400 euro.

Report Tornei SCOOP 5 Aprile 2022: SPECIAL High ad ‘Albertoc0’

E ieri sera si sono giocati altri 2 eventi High, lo SPECIAL Bounty Calamity Turbo 6-Max Big Knockouts da 75 euro di buy in e da 36.720 euro di montepremi (544 entries) e lo Sprint Turbo 6-Max (SCOOP-35) da 50 euro di buy in e da quasi 31.000 euro in prize pool (687 euro)

Nel primo è arrivato l’acuto di ‘Albertoc0’, per 6.911 euro complessivi, su ‘Freogan’ (€3.323) e ‘antmarg123’ (€1.274). Nell’altro l’ha spuntata ‘dogsitter94’, per 4.701 euro, sui compagni di deal ‘Gincaos’ (€3.817) ed ‘andre1996666’ (€2.386).

I vincitori degli eventi LOW

Chiudiamo, come sempre, con i tornei SCOOP dal buy in più “leggero”, quelli Low, dove sono arrivati, nell’ordine, i successi di ‘edofatto’ (€3.956) nello SCOOP-33 da 10 euro di buy in (4.677 entries per 42.093 euro), ‘davidino91_’ (€5.852) nello SCOOP-34 da 25 euro di buy in (1.818 entries per 40.905 euro), ‘SignorD87’ (€1.889), dopo un deal a 3, nello SCOOP-35 da 10 euro di buy in (1.813 entries per 16.317 euro), e di ‘SNUCCI_8’ (€3.383) nello SCOOP SPECIAL da 20 euro di buy in (1.341 entries per 24.138 euro).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.