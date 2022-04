Report tornei online – Ecco i risultati degli eventi SCOOP (Spring Championship of Online Poker) di ieri sera.

Report Tornei SCOOP 6 Aprile 2022: ‘Raffostar1’ stende tutti nel Primetime Battle, ‘skimizzi’ vince il Daily

Partiamo dal major, lo SCOOP-37 High (Primetime Battle 7-Max Progressive KO) da 125 euro di buy in e da oltre 74.000 euro di montepremi (659 entries), che è stato contrassegnato dal trionfo di ‘Raffostar1’, che si è messo in tasca un bottino complessivo da 10.115 euro, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche ‘AKILLERJJ’ (€7.576), ‘GIORNAPOCHO’ (€3.821), ‘bulldozer93’ (€2.889), Mauro ‘Romauro96’ Alessi (€1.747), Giada ‘CatSniper84’ Fang (€2.572) e ‘pirkio1994′ (€922).

E’ andato invece all’ottimo Andrea Di Pasquale lo SCOOP-36 High, il Daily Starter da 50 euro di buy in e da 42.840 euro in prize pool (952 entries). ‘skimizzi’, questo il suo nick storico su PokerStars, ha avuto la meglio in heads up sul compagno di deal, ‘mrhake00’ (€5.322), e si è così portato a casa una moneta da 6.122 euro. Sul podio, ma senza accordo, è salito pure ‘manuelscolaro’ (€3.365).

Report Tornei SCOOP 6 Aprile 2022: Jackson Genovesi on fire, suo lo SPECIAL High

Ed in nottata sono andati in archivio altri 2 eventi High, lo SCOOP SPECIAL (The Hurricane Hyper 6-Max Progressive KO) da 100 euro di buy in e da 30.600 euro di montepremi (340 entries) e lo SCOOP-38 (Turbo Fight 6-Max Progressive KO) da 25 euro di buy in e da 21.712 euro in prize pool (965 entries)

Nel primo l’ha spuntata il grinder romano Jackson ‘DJackMpkr’ Genovesi, primo per 6.118 euro, su ‘TIN_GUAIO’ (€2.471) e ‘KillFishes’ (€2.071). Nel secondo si è imposto ‘candidopenni’ (€3.063) su ‘saintvegas4’ (€1.814) e ‘Tommasoliori’ (€966).

I vincitori degli eventi LOW

Chiudiamo, come sempre, con gli MTT dal buy in più “abbordabile”, quelli Low, dove sono arrivati, nell’ordine, i successi di ‘blablabla779’ (€4.468) nello SCOOP-36 da 10 euro di buy in (3.648 entries per 32.832 euro), ‘Snowing0utside’ (€4.666) nello SCOOP-37 da 25 euro di buy in (2.018 entries per 45.405 euro), ‘an3rchy333’ (€1.108) nello SCOOP-38 da 5 euro di buy in (2.374 entries per 10.683 euro) e di ‘Sabbs92’ (€2.454) nello SCOOP SPECIAL da 15 euro di buy in (1.365 entries per 18.427 euro).

