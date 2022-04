Report tornei Online – Archiviata la 13esima giornata di SCOOP. Super shot per ‘Fruet’ che si è preso il Primetime Battle High, dove ha chiuso terzo Michele ‘smaikol93’ Guerrini. Ottimi colpi anche per ‘Excels1oR’ e ‘dark side798’.

Report Tornei SCOOP 8 Aprile 2022: ‘Fruet’ shotta il major, terzo Michele Guerrini

Ma inziamo il nostro resoconto sui tornei dello Spring Championship of Online Poker dal major della serata, il Primetime Battle 7-Max Progressive KO High (SCOOP-44) da 125 euro di buy in e da oltre 62.000 euro di montepremi totale (557 entries), dove è arrivato l’exploit di ‘Fruet’.

Il player della poker room con la picca rossa ha battuto in heads up il rivale ‘CAPlTANMORGAN’ (€7.326) e si è così messo in tasca un bottino complessivo, tra moneta e taglie, da ben 9.691 euro. Sul podio è salito pure il regular toscano Michele ‘smaikol93’ Guerrini (€4.620 – Foto Copertina).

Report Tornei SCOOP 8 Aprile 2022, ad ‘Excels1oR’ e ‘dark side798’ gli altri 2 eventi High

Sono andati invece ad ‘Excels1oR’ e ‘dark side798’ gli altri MTT High in programma ieri, il Daily Starter (SCOOP-43) da 50 euro di buy in e da 31.005 euro di prize pool (689 entries) ed lo Sprint Turbo 6-Max (SCOOP-45) da 50 euro di buy in e da 20.880 euro di montepremi (464 entries)

Il primo ha superato in volata i compagni di deal ‘toughdesij’ (€3.749) e Salvatore ‘BdiBenessere’ D’Alia (€3.398) ed ha incassato un premio da 4.321 euro. Il secondo si è portato a casa 3.544 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche ‘kumas55’ (€2.494), ‘cerbokevin94’ (€1.755), ‘AllaCass4’ (€1.236), ‘bestiema’ (€870) ed il buon Fabio ‘sturbao’ Sturba (€612).

I vincitori degli eventi LOW

Chiudiamo, come sempre, con i tornei dal buy in più “leggero”, quelli Low, dove sono arrivati, nell’ordine, i successi di ‘MoCushna85’ (€2.314), dopo un affollato deal a 5, nello SCOOP-43 da 10 euro di buy in (3.478 entries per 31.302 euro), ‘ckelu’ (€5.876) nello SCOOP-44 da 25 euro di buy in (2.137 entries per 48.082 euro) e del player ‘a1004563813’ (€2.209), anche qui dopo un accordo ma stavolta a 2, nello SCOOP-45 da 10 euro di buy in (1.891 entries per 17.019 euro).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.