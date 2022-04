Report tornei online, archiviata la 15esima giornata di SCOOP 2022 con i 2 domenicali rimasti in sospeso: il Primetime Battle e lo SPRING HIGH ROLLER. Chiusi, con i trionfi di ‘sciaoandre85’ e Fabio ‘sturbao’ Sturba, gli altri 2 eventi High.

Report Tornei SCOOP 10 Aprile 2022: ‘sarafand1’ e ‘foxpeppefox’ comandano nei domenicali

Ma partiamo dai 2 domenicali rimasti aperti, lo SCOOP-50 High (Primetime Battle 8-Max Progressive KO) da 125 euro di buy in e da oltre 130.000 euro di montepremi totale (1.193 entries) e lo SCOOP-51 High (SPRING HIGH ROLLER 7-Max Progressive KO) da 250 euro di buy in e da 83.925 euro in prize pool (373 entries).

Nel primo hanno passato il taglio in 43 con in testa lo scatenato ‘sarafand1’, che ha accumulato uno stack da 1.994.874 gettoni virtuali e già incassato quasi 500 euro con le taglie. Alle sue spalle si è fatto strada ‘ilpuntero’, al momento secondo con 1.563.226, mentre un po’ più staccato troviamo ‘pinkporcel’, terzo con 1.543.163.

Nell’High Roller è invece ‘foxpeppefox’, con 1.043.854 chips, a guidare i 73 left. Lo inseguono ‘andrea832’ con 883.284, ‘Andry_1288’ con 647.707 ed il campione del PokerStars Championship Monte-Carlo del 2017 Raffaele ‘raffibiza’ Sorrentino con 642.448.

Report Tornei SCOOP 10 Aprile 2022: Daily Starter a ‘sciaoandre85’, Fabio Sturba firma il Rollercoaster

E passiamo ai 2 eventi High già terminati, lo SCOOP-49 (Daily Starter 8-Max Progressive KO) da 50 euro di buy in e da 80.550 euro di montepremi (1.790 entries) e lo SCOOP-52 (The Rollercoaster Turbo 6-Max Progressive KO) da 100 euro di buy in e da 32.850 euro di prize pool (365 entries).

Il Daily Starter si è chiuso con lo sprint decisivo piazzato da ‘sciaoandre85’, primo per un bottino complessivo da 8.808 euro, ai danni dei comunque ottimi ‘SNUCCI_8’ (€5.928) ed ‘El_pampasito’ (€4.314). Il Rollercoaster l’ha vinto il regular della provincia di Teramo, Fabio ‘sturbao’ Sturba (Foto Copertina), che si è così assicurato un premio complessivo da 6.303 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up ‘MIC995’ (€3.762) ed il terzo classificato Raffaele ‘raffa_N5’ Francese (€1.865).

I vincitori degli eventi LOW

Terminiamo il nostro resoconto, come sempre, con i tornei dal buy in più “soft”, quelli Low, dove sono arrivati, nell’ordine, i successi di ‘RULLER01’ (€3.787), dopo un deal a 3, nello SCOOP-49 da 10 euro di buy in (5.223 entries per 47.007 euro), ‘damonsalvator19’ (€6.735) nello SCOOP-50 da 25 euro di buy in (2.861 entries per 64.372 euro), Donato ‘whitediabolic’ De Bonis (€5.005) nello SCOOP-51 da 50 euro di buy in (833 entries per 37.485 euro) e di ‘Mrs.Benz220’ (€3.081) nello SCOOP-52 da 20 euro di buy in (1.501 entries per 27.018 euro).

