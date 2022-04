Report tornei online – Archiviata la 19esima giornata di SCOOP (Spring Championship of Online Poker). Ecco tutti i risultati…

Report Tornei SCOOP 14 Aprile 2022: ‘MeLLowYeLL0w’ on fire nel major, a De Bonis l’HIGH ROLLER

Partiamo dallo SCOOP-64 High, il Primetime Battle 8-Max Progressive KO da €125 di buy in e da €100.000 di montepremi (815 entries). Al termine di 8 ore di gioco l’ha spuntata ‘MeLLowYeLL0w’ per ben €14.522 tra moneta e taglie. L’ultimo ad alzare bandiera bianca è stato Alessandro ‘xJaNdRo27x’ Sarro, secondo per €9.001, mentre si è arreso un po’ prima ‘eliano_bere’, terzo per €6.559.

E’ andato invece al sempre bravo Donato ‘whitediabolic’ De Bonis (Foto Copertina) l’altro torneo clou del giovedì targato PokerStars, lo SCOOP-65 High (SPRING HIGH ROLLER 6-Max Progressive KO) da €250 di buy in e da €56.700 in prize pool (252 entries). Il grinder lucano si è liberato nel finale di ‘This is soo2019’ (€6.281) e ‘pelliccia89’ (€4.134) e si è così messo in tasca un bottino totale da €8.633.

Report Tornei SCOOP 14 Aprile 2022: ‘This is soo2019’ è SPECIAL

E passiamo agli ultimi 3 eventi High di ieri. Nello SCOOP-63, il Daily Starter 8-Max Progressive KO da €50 di buy in e da €50.000 garantiti (978 entries), si è imposto ‘HunterWolf92’ per €7.179.

Gli altri 2, lo SCOOP-66 (Spring Omaha-HiLo 6-Max Progressive KO) da €50 di buy in (161 entries con €10.000 garantiti) e lo SCOOP SPECIAL (High Bounty Ambush Hyper 6-Max Big Knockouts) da €25 di buy in (986 entries per €22.185), sono stati contrassegnati dagli acuti di ‘chicorico11’ (€2.124) e di un ‘This is soo2019’ (€2.317) già protagonista nello SCOOP-65 High.

I vincitori degli eventi LOW

Chiudiamo, come sempre, con i tornei dal buy in più “leggero”, quelli Low, dove sono arrivati, nell’ordine, i successi di ‘BIGD72N’ (€2.324), dopo un affollato deal a 5, nello SCOOP-63 da €10 di buy in (3.900 entries per €35.100), ‘vitibus’ (€4.546) nello SCOOP-64 da €25 di buy in (2.064 entries per €46.440), ‘dark side798’ (€4.469) nello SCOOP-65 da €50 di buy in (670 entries per €30.150), ‘IlMoro1973’ (€697) nello SCOOP-66 da €10 di buy in (495 entries per €5.000) e di ‘piccoloprincipe’ (€825) nello SCOOP SPECIAL da €5 di buy in (2.173 entries per €10.000).

