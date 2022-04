Report tornei online 18 Aprile 2022 – E’ andato ad ‘IcaroVolerà’ il Main Event, da ben 410.400 euro di montepremi totale, dello Spring Championship Of Online Poker (SCOOP).

Report Tornei SCOOP 18 Aprile 2022: notte da leoni per ‘IcaroVolerà’, suo il Main Event

Il Main Event 8-Max Progressive KO (SCOOP-74 High), da 250 euro di buy in e da oltre 410.000 euro di montepremi (1.824 entries), l’ha vinto ‘IcaroVolerà’.

Il player della poker room con la picca rossa ha battutto in volata i compagni di deal ‘GiorioAk’, secondo per 22.577 euro, ‘JamesB10fcp’, terzo per 27.796 euro, e ‘Caradonna73’, quarto per 17.629 euro, e si è portato a casa un bottino da 43.750 euro tra moneta e taglie. Niente da fare purtroppo per il chipleader del Day1, ‘twiller999’, che si è ritrovato out lontanissimo dai migliori, in 152esima posizione, con un in the money da 1.236 euro.

Report Tornei SCOOP 18 Aprile 2022: Last Dance per ‘Lallà’, runner up Antonio Mula

Si è chiuso invece con il trionfo di ‘Lallà’, senza nessuno accordo, l’altro evento da 2 giorni dello Spring Championship Of Online Poker, il Last Dance 7-Max Progressive KO (SCOOP-75 High) da 100 euro di buy in e da 101.160 euro in prize pool (1.124 entries).

In questo caso al vincitore sono andati 12.402 euro di premio, con 5.528 euro arrivati grazie ai knock out, al termine dello scontro decisivo giocato contro un comunque ottimo Antonio ‘MagicaPicca1’ Mula (Foto Copertina), runner up per 8.752 euro. Sul podio è salito pure ‘gabrielepat’, terzo per 4.548 euro.

Gli altri tornei: ‘maco90’ si prende il NoS, Need for Speed a ‘Sbabbuc’

Non solo SCOOP su PokerStars, ieri sera si sono infatti giocati anche il Night on Stars da 100 euro di buy in (747 entries per 67.230 euro) ed il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo, sempre da 100 euro di buy in (142 entries per 12.780 euro).

Nel NoS l’ha spuntata ‘maco90’, per 10.855 euro di vincita, su ‘Vmetatarso’ (€7.765) e ‘frenk0008’ (€5.555). Il Need l’ha shippato ‘Sbabbuc’ che si è così messo in tasca quasi 2.800 euro.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.