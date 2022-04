Poker online MTT, secondo e ultimo report con i risultati delle altre room. Super shot per ‘alessandrodeli’ che si è preso l’Explosive Sunday. E’ andata alla grandissima anche a ‘falagnamerix’, vincitore del KING’s Easter P-KO.

Poker online MTT 18 Aprile 2022: ‘alessandrodeli’ on fire nell’Explosive

Ma iniziamo il nostro resoconto dall’Explosive Sunday, da 100 euro di buy in e da 50.000 euro di montepremi garantito (471 entries), che ha registrato l’exploit di ‘alessandrodeli’.

Il regular del network iPoker ha incassato quasi 8.000 euro, tra moneta e knock out, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche il runner up ‘Michael20’ (€6.431) ed il terzo classificato ‘SonicMaster’ (€3.055).

Poker online MTT 18 Aprile 2022: ‘falagnamerix’ si prende il KING’s Easter

E’ andato invece a ‘falagnamerix’ il KING’s Easter P-KO, da 100 euro di buy in e da 35.000 euro in prize pool garantito (335 entries), del ciruito People’s Poker.

Il vincitore si è messo in tasca 7.223 euro di premio complessivo dopo aver sconfitto in heads up ‘FurioGiunta2004’ (€3.061). Sul podio è salito pure il chipleader del Day1 ‘ramen78sdi’ (€2.304).

Gli altri tornei: Colpo Grosso per ‘magnosassi’

Chiudiamo con il Colpo Grosso da 109 euro di buy in (84 entries per 8.400 euro di montepremi), del lunedì sera targato 888poker, che questa volta è stato contrassegnato dall’acuto di ‘magnosassi’.

Il grinder ha superato in volata gli altri ITM ‘Frapappina’ (€1.671), ‘SleepN44’ (€1.175), ‘Levateve’ (€865), ‘RaydenArtist’ (€647), ‘floyox37off’ (€479), ‘selmen’ (€377), ‘Borga740’ (€336), e ‘BAAARTIGAN’ (€302) e si è così aggiudicato i 2.520 euro del bottino.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.