Report Tornei PokerStars, 25 Aprile 2022 – Sono andati a ‘PROJECT125’ e Alberto ‘Everbrun1’ Cigliano i 2 domenicali più importanti giocati con la formula Half Price. Successi anche per ‘mobruno’ e Francesco ‘ilmessia84’ Favia, protagonisti rispettivamente nel NoS e nel Need for Speed.

Report Tornei PokerStars, 25 Aprile 2022: ‘PROJECT125’ stende tutti nel Sunday Special

Ma iniziamo il nostro resoconto dall’evento più cospicuo, l’Half Price Sunday Special 8-Max Progressive KO da 50 euro di buy in e da oltre 147.000 euro di montepremi (3.277 entries).

Al termine di un avvincente Day2 l’ha spuntata il player ‘PROJECT125’ che si è così messo in tasca, tra moneta e taglie, più di 14.700 euro. L’ultimo ad alzare bandiera bianca è stato ‘V1T3LL0T0NN4T0’, runner up per 12.570 euro. Poco prima si era arreso ‘Loosertomorow’, terzo per 6.713 euro, mentre si è ritrovato fuori dai giochi in 22esima posizione, con un premio da 747 euro, il chipleader del Day1 ‘tosto1188’.

Report Tornei PokerStars, 25 Aprile 2022: Alberto Cigliano on fire nel Sunday High Roller

Si è imposto invece il buon Alberto ‘Everbrun1’ Cigliano (Foto Copertina) nell’altro domenicale storico, il Sunday High Roller, giocato anche questo con la formula Half Price (567 entries con 125 euro di buy in).

Il bravissimo regular nato ad Ischia ha superato in volata ‘toystory92’ (€7.774) e ‘LonelyBoy99’ (€5.648) e si è portato a casa i 10.700 euro del bottino.

Gli altri MTT: ‘mobruno’ e Francesco Favia firmano NoS e Need for Speed

E chiudiamo con i tornei più “hot” del lunedì sera targato PokerStars: il Night on Stars (703 entries per 63.270 euro) ed il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo (135 entries per 12.150 euro).

Nel NoS, dopo oltre 6 ore di gioco, è arrivato l’exploit di ‘mobruno’, primo per 10.216 euro di vincita, ai danni di ‘cavimi80’ (€7.308) e ‘gabrielepat’ (€5.228). Il Need ha decretato il trionfo, per 3.205 euro complessivi, del sempre ottimo Francesco ‘ilmessia84’ Favia.

