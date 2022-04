Poker online MTT, 25 Aprile 2022 – Secondo e ultimo report con i risultati dei domenicali, e non solo, delle altre room.

Poker online MTT 25 Aprile 2022: Alessio Astone vince l’Explosive Sunday

Partiamo dall’Explosive Sunday da 100 euro di buy in e da 50.000 euro in prize pool garantito (444 entries), del network iPoker, dove alla fine si è imposto il buon Alessio ‘Dimenticato’ Astone (Foto Copertina).

Il regular di Milano ha superato in heads up ‘asche90’, secondo per 7.042 euro, e si è messo in tasca una vincita complessiva da più di 7.400 euro. Sul podio è salito pure ‘SVstabiax12’, terzo per 2.915 euro, mentre è finito lontanissimo dai migliori e fuori dalla zona premi, in 83esima posizione, il chipleader del Day1 ‘Nellooo94’ che si è comunque consolato con i 245 euro incassati con le taglie.

Poker online MTT 25 Aprile 2022: ‘aleilrosso’ timbra il Sunday Light

E passiamo all’altro domenicale, il Sunday Light da 50 euro di buy in e da 15.000 di montepremi garantito (283 entries), che è stato invece contrassegnato dal trionfo di ‘aleilrosso’.

Il player del circuito People’s Poker si è sbarazzato al Final Table dei rivali ‘CapoDeiCani’ (€2.217), ‘Ckoaaaaaaa’ (€1.562), ‘WomanInSuit65’ (€1.124), ‘Aomi97’ (€780), ‘joaokanselo’ (€582), ‘babacloanzza’ (€431), ‘123super123’ (€317), ‘alfabeta95’ (€237) e si è così aggiudicato i 3.051 euro del primo posto.

Gli altri tornei: a ‘totyno93’ il Colpo Grosso del lunedì

Chiudiamo con il Colpo Grosso da 109 euro di buy in (97 entries per 8.400 euro in prize pool), del lunedì sera targato 888poker, che ha registrato l’acuto di ‘totyno93’, per 2.707 euro di bottino, ai danni di ‘SleepN44’ (€1.805) e ‘_RunAway_’ (€1.280).

