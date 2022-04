Poker online MTT, 27 Aprile 2022 – Deal alla pari, tra ‘FabDeMeis’ e ‘BlazorPahai7’, nel Night on Stars del mercoledì sera. Niente accordi invece nel Need for Speed PKO, dove si è imposto ‘Thund3rPoker’. Successo anche per ‘compa_EFFE’, protagonista nel Colpo Grosso.

Poker online MTT 27 Aprile: NoS tra ‘FabDeMeis’ e ‘BlazorPahai7’, terzo Domenico Lando

Si è chiuso quindi con un deal alla pari il Night on Stars (437 entries per quasi 40.000 euro di montepremi) del mercoledì sera targato PokerStars.

I player ‘FabDeMeis’ e ‘BlazorPahai7’ hanno infatti deciso di dividersi ben 5.805 euro a testa una volta eliminato il terzo incomodo, il bravissimo regular Domenico ‘domenlan’ Lando (€3.608 – Foto Copertina).

Poker online MTT 27 Aprile: ‘Thund3rPoker’ shotta il Need

Nessun accordo invece nel Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in e da 11.520 euro in prize pool (128 entries). ‘Thund3rPoker’ ha sbaragliato la concorrenza, superando nelle battute finali il runner up ‘candidopenni’ (€1.751) ed il terzo classificato ‘baila994’ (€1.195), e si è portato a casa 2.584 euro tra moneta e taglie.

Gli altri tornei: Colpo Grosso per ‘compa_EFFE’

Ed ha registrato un trionfo pieno anche il Colpo Grosso da 109 euro di buy in e da 7.900 euro di montepremi (79 entries). Stavolta il torneo di punta di 888poker è stato vinto da ‘compa_EFFE’, primo per 2.361 euro di bottino, su ‘PigHors3’ (€1.571) e ‘totyno93’ (€1.105).

