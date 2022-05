Report Tornei PokerStars 2 Maggio 2022 – Archiviati altri 7 eventi delle Bounty Builder Turbo Series. Ecco i risultati più importanti…

Report Tornei PokerStars 2 Maggio 2022: a ‘Para5_BR’ il torneo più “hot” delle BBTS

Iniziamo il nostro resoconto dall’evento clou della serata di ieri, il Bounty Builder Turbo Series-014 (The Demolisher 8-Max) da 50 euro di buy in e da ben 43.380 euro di montepremi (964 entries), dove al termine di quasi 5 ore di gioco l’ha spuntata ‘Para5_BR’ per 5.106 euro di vincita tra moneta e taglie.

L’ultimo ad alzare bandiera bianca è stato il comunque ottimo Alessandro ‘xJaNdRo27x’ Sarro, runner up per 3.327 euro, mentre si è arreso poco prima ‘blz2412’, terzo classificato per 2.715 euro complessivi.

Report Tornei PokerStars 2 Maggio 2022: Luca ‘delfo182’ Delfino firma il Rollercoaster

E’ andato invece al buon Luca ‘delfo182’ Delfino l’altro evento dal ticket d’ingresso più corposo, il Bounty Builder Turbo Series-017 (The Rollercoaster 6-Max) da 100 euro di buy in e da 27.540 euro in prize pool (306 entries).

Il regular della provincia di Ancona, di Camerata Picena, ha superato in volata ‘MarioPStars’ (€3.109) e ‘BATISTUTA253’ (€2.331) e si è così portato a casa un premio totale da 5.626 euro.

Bounty Builder Turbo Series – I vincitori degli altri tornei

Chiudiamo il nostro report con altri 2 tornei: il Bounty Builder Turbo Series-013 (The Sun-Run 8-Max) da 20 euro di buy in e da 35.000 euro di montepremi garantito (1.651 entries) ed il Bounty Builder Turbo Series-012 (The Wild Hunt 8-Max) da 10 euro di buy in e da oltre 32.000 euro in prize pool (3.566 entries).

Nel primo è arrivato l’acuto del sempre bravo Francesco ‘kekko9221’ Bisconti (Foto Copertina), andato a segno per quasi 4.000 euro tra knock out e moneta. Il secondo è stato contrassegnato dallo sprint vincente piazzato da ‘scarso8888’, per 2.730 euro, ai danni dei rivali ‘IL CYB.ERBOB’ (€2.334) e ‘bo882ss’ (€1.415).

