Poker online MTT, Bounty Series: ‘hedi1992’ e ‘Ris0_e_P1s3lli’ vincono i major

Poker online MTT – Archiviati altri 7 eventi delle Bounty Builder Turbo Series. Ecco come sono andati i più “importanti”…

Poker online MTT 10 Maggio 2022: ‘hedi1992’ shippa il Demolisher

Partiamo dal torneo delle Bounty Series che metteva in palio il bottino più cospicuo, il Demolisher 8-Max (Evento #74) da 50 euro di buy in e da 35.000 euro in prize pool garantito (771 entries).

Al termine di quasi 5 ore di gioco l’ha spuntata ‘hedi1992’, che si è portato a casa più di 4.300 euro tra moneta e taglie. L’ultimo ad arrendersi è stato il comunque positivo ‘dark side798’, runner up per 3.377 euro, mentre ha alzato bandiera bianca poco prima ‘vas1974511’, terzo classificato per 2.300 euro di premio complessivo.

Poker online MTT 10 Maggio 2022: ‘Ris0_e_P1s3lli’ firma il Rollercoaster

L’ha vinto invece ‘Ris0_e_P1s3lli’ il torneo con il ticket d’ingresso più impegnativo, il Rollercoaster 6-Max (Evento #77) da 100 euro di buy in e da 22.140 euro di montepremi (246 entries).

Il regular della poker room con la picca rossa si è liberato al Final Table dei rivali ‘CIPROMCFLY16’ (€2.097), ‘NDC1981’ (€1.375), ‘pierovale76’ (€913), Antonello ‘teamzeus94’ Ferraiuolo (€1.378) e ‘Gaza Sparta9’ (€661), e si è così messo in tasca ben 5.156 euro.

Bounty Builder Turbo Series – I vincitori degli altri tornei

E chiudiamo il nostro report sulle Bounty Builder Turbo Series con gli Eventi #73 e #72, il Sun-Run 8-Max da 20 euro di buy in e da 30.000 euro in prize pool garantito (1.581 entries) ed il Wild Hunt 8-Max da 10 euro di buy in e da 30.000 euro di montepremi (3.177 entries).

Nel primo si è imposto ‘vittoerbana’, per 3.683 euro, su ‘ULTRAS85977’ (€2.270) e ‘mark.m.R4’ (€1.521). L’altro è andato a ‘MENINBLUFFF’ che, dopo aver superato in volata ‘rossmauro’ (€2.147) e ‘Antoin03’ (€1.255), ha incassato 3.509 euro.

