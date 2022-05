Poker online MTT: ‘Montal92’ shippa il NoS, brillano anche ‘akialos’ e ‘micktao9000’

Poker online MTT – Venerdì sera da protagonista per ‘Montal92’, vincitore del Night on Stars. Sono andati alla grande anche ‘akialos’ e ‘micktao9000’. Ecco il report…

Poker online MTT, 20 Maggio 2022: ‘Montal92’ la spunta nel NoS PKO

Partiamo dal torneo clou della serata di ieri, il Night on Stars Progressive KO 8-Max da 100 euro di buy in e da oltre 28.000 euro di montepremi (317 entries), che ha registrato l’acuto di ‘Montal92’.

Il reg ha superato in heads up il collega ‘This is soo2019’ (€3.021) e si è così portato a casa, tra moneta e taglie, un premio complessivo da 5.640 euro. Sul podio è salito pure ‘9sblackpair’ (€1.801) mentre si è fermato proprio sul più bello, al quarto posto, il grinder campano Pasquale ‘Ov3rthinking’ De Caprio (€1.129).

Poker online MTT, 20 Maggio 2022: Need for Speed ad ‘akialos’

E’ andato invece ad ‘akialos’, per 1853 euro di bottino, il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo (81 entries per quasi 7.300 euro in prize pool).

In questo caso l’ultimo ad arrendersi è stato il player ‘ALELE89’, runner up per 1.234 euro, che ha preceduto nel pay out ‘INFINITIRF’ (€624) ed il buon ‘Ris0_e_P1s3lli’ (€482).

Gli altri tornei: ‘micktao9000’ si prende il Colpo Grosso

Chiudiamo con il solito Colpo Grosso, da 109 euro di buy in (75 le entries con 7.500 euro di montepremi garantito), che stavolta ha visto trionfare lo scatenato ‘micktao9000’, primo per 2.241, su ‘6Lalor8’ (€1.500) e ‘7_Seven_7’ (€1.058).

