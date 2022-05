Report Tornei PokerStars – Un super ‘ruob’ ha chiuso in vetta al Day1 nell’atteso Sunday Special. C’è invece ‘IwasRickyKaka90’ in testa al Sunday High Roller, dove è volato anche Riccardo ‘CrazyRich85’ Basso. Intanto sono già partite le MicroMillions…

Report Tornei PokerStars, 22 Maggio 2022: ‘ruob’ guida gli 87 left del Sunday Special

Ma iniziamo il nostro resoconto dall’evento più rappresentativo della poker room con la picca rossa, il Sunday Special 8-Max da 100 euro di buy in e da 75.000 euro in prize pool garantito (833 entries).

A fine Day1, con 87 left, ha preso il comando uno scatenato ‘ruob’ grazie ad uno stack da 257.983 gettoni virtuali. Alle sue spalle si è fatto strada ‘I.Kurganov’, secondo con 232.804. Podio momentaneo anche per ‘Zibbibboshock98’ (211.993) mentre si è fermato un gradino più sotto il comunque positivo ‘VICKI970’ (201.239).

Report Tornei PokerStars, 22 Maggio 2022: ‘IwasRickyKaka90’ on fire nel Day1 dell’HR, brilla anche ‘CrazyRich85’

C’è invece ‘IwasRickyKaka90’, con 106.534, in testa all’altro evento domenicale, l’High Roller da 250 euro di buy in e da 40.000 euro di montepremi garantito (157 entries).

Il regular si è messo dietro il collega Riccardo ‘CrazyRich85’ Basso (Foto Copertina), al momento secondo con 75.835. Tra i 19 left troviamo anche Alessio ‘AleAsto2’ Astone con 48.122 e Guido ‘POGGIAIOLO’ Pieraccini con 42.871.

Gli altri MTT: ‘BIGD72N’ e ‘ringhio9002’ a segno nelle MicroMillions

Ed intanto sono cominciate le MicroMillions. Pronti via e si sono già giocati 2 ottimi tornei, il Daily Main Progressive KO 8-Max (Evento #6), da 20 euro di buy in e da oltre 36.000 euro in prize pool (2.050 entries), e l’HIGH ROLLER Progressive KO 8-Max (Evento #1), da 50 euro di buy in e da 56.520 euro di montepremi (1.256 entries).

Nel Main l’ha spuntata ‘BIGD72N’, per 3.284 euro tra moneta e taglie, dopo il mega deal siglato con ‘MaxMontana7’ (€2.556), ‘duepassii’ (€1.992), ‘vikingmus’ (€1.148) e ‘Kurt Runner’ (€1.712). L’HIGH ROLLER è andato a ‘ringhio9002’, per 6.542 euro complessivi, che ha superato in volata ‘eltanke88’ (€4.534) e ‘Partenopeo899’ (€2.471).

