Report Tornei PokerStars – Ottimi colpi per Giulio ‘Enne98’ Colazzo e Dario ‘Cifalino91’ Barone, vincitori rispettivamente del Night on Stars PKO e del Need for Speed Turbo. Sono andati alla grade anche ‘Zerachiele’ e ‘Brachella1’, protagonisti negli eventi MicroMillions.

Report Tornei PokerStars, 24 Maggio 2022: ‘Enne98’ batte tutti, suo il NoS PKO

Partiamo dal buon Giulio ‘Enne98’ Colazzo (Foto Copertina) che, dopo quasi 4 ore di gioco, l’ha spuntata nel Night on Stars Progressive KO 8-Max da 100 euro e da oltre 38.000 euro di montepremi (426 entries).

Il regular pugliese ha superato allo sprint i rivali ‘ImWishBox14’ (€3.840), Alessandro ‘Th3KinGC4Va’ Cavallero (€2.064) e Paolo ‘folliabartko’ Baroni (€2.140) e si è cosi messo in tasca 5.508 euro tra moneta e taglie.

Report Tornei PokerStars, 24 Maggio 2022: Dario Barone on fire nel Need

E’ andato invece a Dario ‘Cifalino91’ Barone il Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in e da poco più di 8.000 euro in prize pool (89 entries).

Il siciliano, di Vittoria, ha sconfitto in heads up il comunque positivo ‘morgan’s73’ (€1.399) ed ha incassato i 1.902 euro del bottino. Sul podio è finito anche ‘gnanollin’ (€1.029) mentre ha chiuso quarto ‘ginopaolo666’ (€756).

MicroMillions, a ‘Zerachiele’ e ‘Brachella1’ gli eventi più “hot”

E chiudiamo il nostro report sui tornei online di PokerStars con le MicroMillions, dove ‘Zerachiele’ (€4.346) e ‘Brachella1’ (€2.739) si sono imposti nei 2 eventi più importanti: il Daily Main Progressive KO 8-Max, da 20 euro di buy in e da 33.246 euro di montepremi (1.847 entries), e il Big Progressive KO 8-Max da 10 euro di buy in e da quasi 30.000 euro in prize pool (3.295 entries).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.