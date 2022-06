Poker online MTT – E’ andato a ‘dark side798’, dopo il deal alla pari siglato con ‘CiaonePatatino’, il Night on Stars del mercoledì sera. L’ha vinto invece ‘M3ssiD10s’, che ha avuto la meglio in heads up su Fabio ‘sturbao’ Sturba, il Need for Speed PKO.

Poker online MTT, 8 Giugno 2022: ‘dark side798’ shotta il NoS dopo il deal con ‘CiaonePatatino’

Iniziamo il nostro report giornaliero sugli MTT online dall’evento più “importante” della serata di ieri, il Night on Stars da 100 euro di buy in e da oltre 32.000 euro di montepremi (357 entries), che ha registrato il trionfo con deal di ‘dark side798’.

Il regular della poker room con la picca rossa si è imposto su ‘CiaonePatatino’, dopo aver praticamente diviso i primi 2 premi per 4.888 euro di bottino a testa. Sul podio, ma senza accordo, è salito pure Gaza Sparta9′, terzo per 3.118 euro, mentre si è fermato proprio sul più bello ’99Pax99′, quarto per 2.328 euro.

Poker online MTT, 8 Giugno 2022: ‘M3ssiD10s’ si prende il Need, runner up Fabio Sturba

L’ha vinto invece ‘M3ssiD10s’ il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in e da 7.560 euro in prize pool (84 entries).

Il player con il nick ispirato al campionissimo del calcio si è messo in tasca ben 2.266 euro, tra moneta e taglie, al termine dell’heads up giocato contro il comunque ottimo Fabio ‘sturbao’ Sturba (Foto Copertina), secondo per 981 euro.

Gli altri tornei: Colpo Grosso per ‘SeRaisiVasco’

E chiudiamo con il solito Colpo Grosso (80 entries per 8.000 euro di montepremi), targato 888poker, che stavolta è stato contrassegnato dall’exploit di ‘SeRaisiVasco’ per 2.159 euro di vincita. L’ultimo ad arrendersi in questo caso è stato ‘totyno93’, che si è consolato con un premio da 1.841 euro grazie al deal raggiunto una volta eliminato il terzo incomodo ‘7_Seven_7’ (€1.128).

