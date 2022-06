Poker online MTT – L’ha vinto Tony ‘TheBlond79’ Sanguedolce il Night on Stars del martedì sera. A segno anche ‘gnanollin’ nel Need for Speed Turbo ed ‘Elfideo3’, dopo il deal con ‘m4g1c99’, nel Colpo Grosso.

Poker online MTT, 14 Giugno 2022: Tony ‘TheBlond79’ Sanguedolce on fire, suo il NoS

Iniziamo dal NoS PKO (442 entries per 39.780 euro di montepremi), che ha registrato il ritorno al successo di Tony ‘TheBlond79’ Sanguedolce (Foto Copertina).

Il palermitano ha superato in volata ‘Excels1oR’, runner up per 4.135 euro, e si è messo in tasca un premio complessivo da ben 5.738 euro. Sul podio è salito anche ‘jesuisciccio’, terzo per 2.675 euro, mentre si è fermato un gradino sotto ‘duccio931510’, quarto classificato per 2.278 euro.

Poker online MTT, 14 Giugno 2022: ‘gnanollin’ shippa il Need

E passiamo al secondo evento targato PokerStars, il Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in e da poco più di 7.000 euro in prize pool (78 entries), che è stato invece contrassegnato dall’exploit di ‘gnanollin’.

Il regular si è liberato nell’ultimo tavolo dei rivali ‘Welldonuts88’ (€1.276), ‘pelliccia89’ (€954), ‘ubisor’ (€712), ‘domca575’ (€532), ‘tommyria’ (€397), ‘oisselino’ (€297), ‘frankye14’ (€222) e ‘torodeplaza’ (€200), e si è così aggiudicato il bottino da 1.709 euro.

Gli altri tornei: Colpo Grosso con deal per ‘Elfideo3’

Chiudiamo il nostro report sugli MTT online con il Colpo Grosso, da 109 euro di buy in e da 7.000 euro di montepremi (70 entries), che è finito nelle mani di ‘Elfideo3’.

Il vincitore si è portato a casa 1.856 euro di premio, dopo aver battuto in heads up il compagno di deal ‘m4g1c99’, secondo per 1.635 euro.

