Poker online MTT: Explosive e Super Sunday a ‘thechosen1one’ e ‘kwesper’

Poker online MTT – Secondo e ultimo report di giornata con i risultati finali dei domenicali, e non solo, delle altre room…

Poker online MTT, 20 Giugno 2022: ‘thechosen1one’ vince l’Explosive Sunday

Partiamo dall’Explosive Sunday, da 100 euro di buy in e da 40.000 euro in prize pool garantito (409 le entries), che alla fine ha visto trionfare ‘thechosen1one’ (Foto Copertina).

Il player del network iPoker ha superato in heads up il collega/rivale ‘fester2111’, secondo per 4.969 euro, e si è messo in tasca più di 7.200 euro tra moneta e taglie. Sul podio è salito pure ‘alegunz466’, terzo per 2.394 euro complessivi, mentre è finito lontano dai migliori, in 21esima posizione, il chipleader del Day1 ‘famiki93’ (€742).

Poker online MTT, 20 Giugno 2022: ‘kwesper’ shippa il Super Sunday

Passiamo all’altro torneo della domenica, il Super Sunday del circuito People’s Poker (130 entries con 100 euro di buy in), che si è invece chiuso con il successo di ‘kwesper’ per 2.858 euro.

Qui il ruolo di runner up è toccato a ‘_cavallopazzo_24’, andato a premio per 2.040 euro. Terzo posto, e 1.468 euro, per ‘CoNIglietta_27’ che ha preceduto nel pay out ‘Filipce11’ (€1.064), ‘239utente’ (€760) ed il leader del Day1 ‘VAIL91’ che si è piazzato sesto per 580 euro.

Gli altri tornei: Colpo Grosso con deal per ‘SeRaisiVasco’

E chiudiamo con il solito Colpo Grosso (76 entries per 7.600 euro in prize pool), del lunedì sera targato 888poker, che stavolta è stato contrassegnato dall’exploit di ‘SeRaisiVasco’.

Per il vincitore è arrivato un bottino da quasi 2.000 euro dopo il deal a 2 siglato con ‘Frapappina’, secondo per 1.795 euro.

