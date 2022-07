Poker online MTT – Secondo e ultimo report sui Day2 dei tornei più “importanti” della domenica sera. Ecco come è andata nelle altre room…

Poker online MTT, 11 Luglio 2022: ‘SpacePt’ shippa l’Explosive, quinto ‘runnocomescaltro’

Partiamo dal Day2 dell’Explosive Sunday, da 100 euro di buy in e da 40.000 euro in prize pool garantito (436 le entries), che ha registrato l’exploit di ‘SpacePt’.

Il player del network iPoker ha superato in heads il rivale ‘MarcoRayden’, andato in the money per 4.337 euro, e si è così portato a casa un premio complessivo, tra moneta e taglie, da ben 7.263 euro. Sul podio è salito pure ‘Bud23’, terzo per 2.159 euro, mentre ha chiuso al quinto posto, per 1.890 euro, il chipleader del Day1 ‘runnocomescaltro’.

Poker online MTT, 11 Luglio 2022: ‘franko84’ vince il Sunday SUMMER

E’ andato invece a ‘franko84’ il Sunday SUMMER da 100 euro di buy in e da 10.170 euro di montepremi totale (113 entries).

Per il vincitore è arrivato un bottino da 2.459 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche ‘salvatore500’ (€1.739), ‘enzoo192’ (€1.224), ‘portale49’ (€888), ‘_team_senza_team_’ (€634), Riccardo ‘Runit2ice’ Bonelli (€484), ‘hakan04’ (€384), ‘1pilorusso’ (€307) ed il leader di fine Day1 ‘PowPow93′ (€252).

Gli altri tornei: Colpo Grosso per ‘SeRaisiVasco’

E chiudiamo il nostro resoconto sugli MTT online con il solito Colpo Grosso 109 (92 entries per 9.200 euro in prize pool), del lunedì sera targato 888poker, che questa volta è stato contrassegnato dallo sprint decisivo piazzato da ‘SeRaisiVasco’, primo per 2.760 euro, ai danni di ‘MastroBrujo’ (€1.840) e ‘SleepN44’ (€1.297).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.