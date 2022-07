Poker online: Mario ‘MAGIpoker87’ Magistro sfiora il NoS, vince ‘Tilt0Br4sS’

Poker online MTT – L’ha vinto ‘Tilt0Br4sS’, che ha superato in heads up il buon Mario ‘MAGIpoker87’ Magistro, il Night on Stars del mercoledì sera. Ottimi colpi anche per ‘RICCARDONE30’ e ‘streetwolf.9’.

Poker online MTT, 13 Luglio 2022: ‘Tilt0Br4sS’ shotta il NoS, runner up ‘MAGIpoker87’

Si è chiuso quindi con il trionfo di ‘Tilt0Br4sS’ il Night on Stars da 100 euro di buy in e da oltre 32.000 euro in prize pool (365 entries). Il regular ha avuto la meglio, nello scontro decisivo, sul “collega” Mario ‘MAGIpoker87’ Magistro (Foto Copertina), secondo per 4.271, e si è così assicurato il bottino da 5.723 euro.

Sul podio è salito pure ‘SculataCercasi’, terzo per 3.188 euro, mentre si è fermato proprio sul più bello ‘TatonaGrandiii’, quarto per un in the money da 2.380 euro.

Poker online MTT, 13 Luglio 2022: il Need PKO è di ‘RICCARDONE30’

E’ andato invece a ‘RICCARDONE30’, che si è messo in tasca più di 3.000 euro tra moneta e taglie, l’altro torneo più rappresentativo del palinsesto targato PokerStars: il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in (99 le entries per quasi 9.000 euro di montepremi totale).

In questo caso il ruolo di runner up è “toccato” a ‘fulltilt95’ (€2.163) che ha preceduto, nel pay out, gli altri finalisti ‘supermanu78’ (€675), ‘wh1t3n0s3’ (€640), ‘stammchinevuai’ (€670), ‘suitesistina’ (€242), ‘Ribo95’ (€250) e Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni (€182).

Gli altri tornei: ‘streetwolf.9’ si prende il Colpo Grosso

Terminiamo, come sempre, il nostro report sugli MTT online con il Colpo Grosso 109 (80 entries per un prize pool da 8.000 euro), di 888poker, che ha registrato il ritorno al successo di ‘streetwolf.9’.

Il reg si è liberato nel finale dei rivali ‘DAYTONAGOLD’ (€1.600) e ‘SleepN44’ (€1.128) e si è portato a casa il primo premio da 2.400 euro.

