Poker online: NoS a ‘Jollyeroll’, ‘TatonaGrandiii’ e ‘GreenPuffin12’ brillano nelle MicroMillions

Poker online MTT – L’ha vinto ‘Jollyeroll’ il Night on Stars del martedì sera. Ottimi colpi anche per ‘TatonaGrandiii’ e ‘GreenPuffin12’, entrambi andati a segno negli Eventi delle MicroMillions.

Poker online MTT, 19 Luglio 2022: ‘Jollyeroll’ firma il NoS

Partiamo dal Night on Stars Progressive KO 8-Max, da 100 euro di buy in e da quasi 38.000 euro in prize pool (422 entries), dove dopo oltre 6 ore di gioco si è imposto ‘Jollyeroll’.

Il player della poker room con la picca rossa ha incassato ben 6.226 euro, tra moneta e taglie, una volta superato in heads up il “collega” ‘OnlyGambl3r’, secondo per 4.193 euro. Sul podio è finito anche Domenico ‘mimmo cola’ Colantuono, terzo per 2.332 euro, mentre si è fermato un gradino sotto ‘dekiller10’ (€1.280).

Poker online MTT, 19 Luglio 2022: Need for Speed a ‘SNUCCI_8’

E passiamo al Need for Speed Turbo, da 100 euro di buy in e da 5.850 euro di montepremi (65 entries), dove l’ha invece spuntata ‘SNUCCI_8’.

Il reg si è portato a casa il bottino da 1.728 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche ‘prinelatn’ (€1.151), ‘TomDilly’ (€767), ‘SEKKA4EVA’ (€511), ‘ManlnBlackk’ (€340), ‘RICCARDONE30′ (€299), ’19SHARK82’ (€263), ‘IMuCkTheNut’ (€231) e ‘Biri07501’ (€203).

Gli altri tornei: ‘TatonaGrandiii’ e ‘GreenPuffin12’ on fire nelle MicroMillions

Chiudiamo il nostro report sugli MTT online di PokerStars con i 2 Eventi più “importanti” delle MicroMillions di ieri sera: lo SPECIAL (No Limit Hold’em Bounty Builder 8-Max da 50 euro di buy in e da 28.260 euro in prize pool) ed il numero #18 (No Limit Hold’em Daily Main Progressive KO 8-Max da 20 euro di buy in e da più di 35.000 euro in montepremi).

Nello SPECIAL è arrivata la zampata decisiva piazzata da ‘TatonaGrandiii’, per 4.349 euro complessivi, ai danni di ‘scottex85’ (€2.605) e ‘tonidonato’ (€1.541). L’Evento #18 è stato invece contrassegnato dal trionfo di ‘GreenPuffin12’, per una vincita totale da 3.634 euro, su ‘Ma_Ciu_92’ (€2.842) e ‘Trelle77’ (€1.374).

