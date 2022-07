Poker online MTT – Secondo e ultimo resoconto sui Day2 dei domenicali. Ecco come è andata nelle altre room…

Poker online MTT, 25 Luglio 2022: ‘pewpewboom’ stende tutti nell’Explosive

Partiamo dal domenicale targato iPoker, l’Explosive Sunday da 100 euro di buy in e da 40.000 euro in prize pool garantito (425 le entries), che ha registrato l’exploit di ‘pewpewboom’.

Per il vincitore è arrivato un bottino complessivo, tra moneta e taglie, da quasi 7.000 euro al termine dell’heads up giocato contro il chipleader del Day1 ‘SCENDILE90’, che si è comunque portato a casa più di 4.400 euro. Sul podio è salito pure ‘SRAM2’, terzo per 1.887 euro, mentre si è fermato un gradino sotto ‘panfro’, quarto per 1.558 euro.

Poker online MTT, 25 Luglio 2022: Sunday SUMMER in stand by…

Non si è giocato invece il Day2 del Sunday SUMMER, da 100 euro di buy in e da 10.000 euro di montepremi garantito (109 entries), del circuito People’s Poker.

La lobby segna, infatti, ancora la situazione di fine Day1. Per tutte le news e gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…

Gli altri tornei: Colpo Grosso con deal per ‘Rainboww’

E chiudiamo il nostro report con il solito Colpo Grosso 109 (84 le entries per 8.400 euro in prize pool) del lunedì sera, che questa volta è stato contrassegnato dal trionfo con deal di ‘Rainboww’.

Il player di 888poker ha avuto la meglio sui “colleghi” ‘SeRaisiVasco’ (€1.859) e ‘SleepN44’ (€1.691) e si è aggiudicato un premio da 1.835 euro.

