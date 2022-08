Poker online – Secondo e ultimo report sui tornei della domenica sera. Ecco come è andata nelle altre room…

Poker online MTT, 31 Luglio 2022: ‘streetwolf.9’ on fire nel Sunday Colpo Grosso

Iniziamo dal domenicale targato 888poker, il Sunday Colpo Grosso da 109 euro di buy in (186 le entries con un montepremi garantito da 20.000 euro), che è già andato in archivio con il trionfo di ‘streetwolf.9’ (Foto Copertina).

Il regular ha superato al Final Table i rivali ‘DAYTONAGOLD’ (€3.321), ‘._Eiffell_.’ (€2.391), ’19ONETIME84′ (€1.709), ‘Visvitos’ (€1.199), ‘cristalline’ (€861), ‘Eccomiqua’ (€623), ‘Big.MaMa’ (€453) e ‘cerso048’ (€338), e si è così messo in tasca i 4.650 euro del bottino.

I Day1: ‘GTOstrategy’ e ‘topclassic01’ comandano nell’Explosive e nel Sunday SUMMER

Restano invece “aperti“, come quasi sempre, l’Explosive Sunday da 100 euro di buy in e da 40.000 euro in prize pool garantito (415 le entries ma con la registrazione tardiva che resterà aperta fino allo start del Final Day) ed il Sunday SUMMER da 100 euro di buy in e da 10.000 euro di montepremi (108 entries).

Nell’evento più “hot” della domenica del network iPoker sono rimasti in corsa 143 player guidati dallo scatenatissimo ‘GTOstrategy’, chipleader con 232.063 chips e con oltre 200 euro già incassati grazie ai knock out.

In quello del circuito People’s Poker sono 38 i superstiti, con ‘topclassic01’ che si è preso la vetta del count con quasi 220.000 chips.

