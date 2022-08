Poker online MTT – E’ andato a ‘GENTECHESPER4’, che ha superato allo sprint il buon Federico ‘Th3Secr3t’ Petruzzelli, il NoS del mercoledì sera. Successi anche per ‘SEKKA4EVA’ (Need for Speed Turbo PKO) e ‘_RunAway_’ (Colpo Grosso 109). Ecco il report…

Poker online MTT, 3 Agosto 2022: NoS a ‘GENTECHESPER4’, runner up ‘Th3Secr3t’

Partiamo dal torneo più “hot”, il Night on Stars da 100 euro di buy in e da 32.400 euro di montepremi totale (360 entries), che si è chiuso, dopo oltre 6 ore di gioco, con l’acuto di ‘GENTECHESPER4’.

Il regular ha avuto la meglio in heads up sul “collega” Federico ‘Th3Secr3t’ Petruzzelli (Foto Copertina), secondo per 4.213 euro, e si è così assicurato i 5.645 euro del bottino. Sul podio è salito pur ‘FruttoIo’, terzo per 3.145 euro, mentre si è fermato un gradino sotto il comunque positivo ‘colleoni97’, quarto classificato per 2.347 euro.

Poker online MTT, 3 Agosto 2022: ‘SEKKA4EVA’ firma il Need PKO

L’ha vinto invece ‘SEKKA4EVA’, per quasi 2.000 euro tra moneta e taglie, l’altro evento clou della serata targata PokerStars: il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in e da 7.470 euro in prize pool (83 entries).

In questo caso il ruolo di runner up è toccato a ‘stammchinevuai’ (€1.391). Terzo posto per ‘CardonR.’ (€531).

Gli altri tornei: Colpo Grosso per ‘_RunAway_’

E chiudiamo il nostro resoconto con il solito Colpo Grosso 109 (87 le entries per 8.700 euro di montepremi), di 888poker, dove questa volta si è imposto ‘_RunAway_’, primo per 2.610 euro, su ‘Esherspoker’ (€1.740) ed ‘._Eiffell_.’ (€1.227).

