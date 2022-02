Carnival Series: a ‘Skarkyo’ e ‘Andreacigna’ i domenicali, vincono anche ‘LORPANICO’ e ‘frakkalagan’

Altra giornata di Carnival Series sulla poker room con la picca rossa. Shot per Skarkyo’ e Andrea ‘Andreacigna’ Pini che si sono presi i 2 tornei domenicali. Sono andati a segno anche ‘LORPANICO’ e Antonio ‘frakkalagan’ Fragale (in foto). Ecco il report.

Carnival Series 21 Febbraio: ‘Skarkyo’ e Andrea ‘Andreacigna’ Pini on fire

Partiamo dai 2 tornei della domenica, il Carnival Parade 8-Max Progressive KO (Evento #5) da 100 euro di buy in e da quasi 138.000 euro di montepremi totale (1.531 entries) ed il Carnival High Roller Progressive KO 6-Max (Evento #6) da 250 euro di buy in (355 iscritti per 79.875 euro di prize pool), che ripartivano rispettivamente con 65 e 66 left.

Alla fine il Carnival è andato a ‘Skarkyo’ che, dopo aver battuto in heads up ‘Gaza Sparta9’, secondo per 10.959 euro, si è messo in tasca un bottino complessivo, tra moneta e taglie, da ben 16.400 euro. Sul podio è salito pure ‘spillo9spill’ (€5.714) mentre si è piazzato solo 13esimo il chipleader del Day1 ‘PASTALPESTOO’ che si è consolato comunque con in the money da 1.441 euro.

Nell’High Roller l’ha invece spuntata il grinder Andrea ‘Andreacigna’ Pini che si è assicurato 12.964 euro di premio, grazie anche ai knock out, dopo aver superato in volata i rivali Giovanni ‘giannuzzu090’ Nava (€8.433) e ‘fabrizio1878‘ (€4.606).

Carnival Series 21 Febbraio: ‘LORPANICO’ brilla nell’Evento #14

E ieri sera si è giocato l’altro Carnival Parade 8-Max Progressive KO (Evento #14) con in palio 82.800 euro di montepremi (920 entries con 100 euro di buy in). Stavolta a mettersi in tasca la parte più proficua del malloppo, 10.236 euro, è stato ‘LORPANICO‘ che ha prevalso al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up ‘nino4poker‘ (€8.043) e il terzo classificato ‘Gasparotto10‘ (€4.663).

Gli altri tornei

Chiudiamo con lo Shark Buffet Progressive KO 8-Max (Evento #11), da 50 euro di buy in e da 62.559 euro di prize pool (1.390 ingressi), che ha registrato l’exploit di Antonio ‘frakkalagan’ Fragale, su ‘This is soo2019’ (€4.871) e ‘whiteskunk5‘ (€2.616), per 7.717 euro di bottino.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.