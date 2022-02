Poker online MTT: ‘MeLLoWyELL0w’ shippa l’Explosive, ‘maestro1913’ si prende il Super Sunday

Poker Online MTT, Risultati 21 Febbraio. Sono andati ‘MeLLoWyELL0w’ e ‘maestro1913’ gli altri 2 domenicali del poker online italiano. ‘Jandro2712’ ha invece vinto il PKO 6-Max delle IPO Series.

Risultati MTT 21 Febbraio: super ‘MeLLoWyELL0w’ nell’Explosive Sunday

Poker Online MTT. Secondo e ultimo report con i risultati degli altri tornei della domenica e non solo. Ma partiamo dall’evento più “importante”, l’Explosive Sunday del network iPoker, da 100 euro di buy in e da ben 56.693 euro di montepremi totale (623 ingressi), che si è chiuso con l’acuto di un super ‘MeLLoWyELL0w‘. Per lui è arrivata una vincita complessiva da 8.712 euro, tra moneta e taglie, al termine dell’heads up giocato contro ‘BarbaraRingrazia‘ (€5.469).

Podio anche per ‘Pasqualone03‘ (€2.710). Si è piazzato lontanissimo dai migliori, in 20esima posizione, il chipleader del Day1 ‘buferagmbh‘ che andato comunque a premio per 945 euro.

Risultati MTT 21 Febbraio: a maestro1913 il Super Sunday

Shot domenicale anche per ‘maestro1913‘ che si è preso i 4.374 euro proposti dal Super Sunday del circuito People’s Poker (100 euro di buy in e 20.000 euro in prize pool garantito). Qui l’ultimo ad arrendersi è stato ‘BRUTO111‘, secondo per 3.140 euro, mentre è finito fuori una volta salito sul podio ‘vArdaM78‘, terzo classificato per 2.210 euro di premio.

IPO Series: ‘Jandro2712’ vince il PKO del lunedì sera

E chiudiamo il Poker Online MTT report con le IPO Series e, nel dettaglio, con il successo conquistato da ‘Jandro2712‘ nel PKO 6-Max da 109 euro di buy in (134 entries per 13.400 euro di premio). Il player di di 888pooker si è messo in tasca più di 3.400 euro di bottino, tra knock out e primo premio, grazie allo sprint decisivo piazzato ai danni di Donato ‘wawa86’ De Bonis (€2.032) e ‘LuigiMario‘ (€1.172).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.