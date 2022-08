Poker MTT Online 12 Agosto 2022, vediamo i risultati dei principali tornei del venerdì sera su Pokerstars, col Night on Stars come torneo principale e più ricco, vinto dal regular xerin95.

Poker MTT Online 12 Agosto 2022: i primi MTT del giorno

La giornata si apre col Morning on Stars che richiama 324 giocatori per un prizepool complessivo da €4.374 per questo torneo in modalità KO vinto da negranunuts9 che incassa €334 di prima moneta + €497 di taglie mentre porta a casa poco meno di €500 totali il runner up thehunter504.

Passiamo al pomeriggio con l’Afternoon on Stars al quale hanno partecipato 234 giocatori per un prizepool da €10.530. Il torneo si chiude con un deal tra _pakorabanne84_ e Ceres10 che incassano la stessa cifra, €1.690. Completa il podio pokerdog1512 che porta a casa €1.087.

Poker MTT Online 12 Agosto 2022: preferiti90 porta a casa il Bounty

Ieri si è giocato anche il Bounty Builder che ha superato il garantito da 15K, portando il montepremi a €16.695 con vittoria del regular preferiti90 che incassa €1.275+€1.309. In 2° posizione JonuaiN, completa il podio panetter.

Nottata chiusa dal turbo, il Need for Speed con 75 iscritti per €6.750 di montepremi in versione KO e la vittoria da €735+€1.162 va a Gullizz che ha la meglio su MannaWarriors02 e sui ROSARIO890. Piazzamenti anche per i regular M3ssiD10s e oisselino.

Main Event, al Night on Stars

Il torneo più importante e ricco del venerdì è il NoS che ha messo in palio €20.700 di prizepool con 230 giocatori a contendersi la prima moneta da €1.661 a cui il vincitore xerin95 aggiunge una taglia di €1.923. In 2° posizione angrygabry92 e completa il podio il regular AnsuFati02.