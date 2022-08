Poker Online MTT 16 Agosto 2022. I tornei di poker online non si fermano mai, nemmeno a Ferragosto. Andiamo a vedere i risultati dei principali tornei di Pokerstars.

Poker Online MTT 16 Agosto 2022: i primi tornei di ferragosto

La giornata inizia come di consueto con l’Afternoon on Stars che richiama 193 entries, e il migliore tra loro è FRAutc1969 che incassa €1.638, davanti al runner up TEAM_LUPOKER che si accontenta di €1.221. Da segnalare i regular preferiti90 e surini93 rispettivamente al 4° e 5° posto.

Il Bounty Builder supera i 20K di montepremi e la vittoria va a M@d0ff che incassa la prima moneta da €1.509+€2.436 di taglie.

Il The Big PKO richiama 2,645 giocatori che hanno pagato il popolare buy-in da €10, producendo un montepremi da €23.885 e una prima moneta da €1.419 che va al vincitore moschetta890 che aggiunge altri €1.047 di taglie.

Poker Online MTT 16 Agosto 2022: Night on Stars a balbo666 Poker Online MTT 16 Agosto 2022: Night on Stars a balbo666

Il torneo più ricco del lunedì di ferragosto, il Night on Stars, va a balbo666 che supera la concorrenza di un Field da 304 giocatori e incassa €4.257 dopo un deal con akialos che porta a casa la stessa cifra. A completare il podio c’è Omnipotenza che incassa €2.688. Da segnalare M@d0ff che dopo aver vinto il Bounty Builder ci prova anche al NoS dove però si arrende ad un passo dal tavolo finale al 11° posto.

Need For Speed a mascaro935

Si chiude come sempre col turbo della notte, il Need For Speed da 81 entries, e il migliore è mascaro935 che vince la prima moneta da €731+€1.327 di taglie, davanti a MARFUS.XII e a boston91759.

Si segnalano anche i regular Domenico “scellone9477” Gala al 6° posto e Daniele “babybyby” Cuomo in 6° posizione.