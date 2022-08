Poker Online MTT 17 Agosto 2022, vediamo i risultati dei principali tornei di poker online andati in scena martedì notte su Pokerstars. La vittoria più ricca se la porta a casa antonota64 al NoS.

Afternoon on Stars e the Big aprono la giornata

La giornata di garantiti inizia come sempre dall’Afternoon on Stars che richiama 288 giocatori a darsi battaglia nel pomeriggio in questo torneo in versione PKO. La vittoria da €1.027+€1.2464 di prima moneta va a gijinho87 che ha la meglio su Andrea “OMG?_?JOKER” Carini che si accontenta in tutto di circa €1.300 di premio. Completa il podio Spinz20.

Due parole anche sul The Big che grazie a 2.875 iscritti raggiunge il montepremi di €25.875. Il torneo si chiude con un deal a 3 e tutti prendono la stessa cifra, €2.637. La vittoria nominale va ad andreino07 su due regular abbastanza noti, SUPERCAMOZ e dark side798.

Poker Online MTT 17 Agosto 2022: Night on Stars ad antonota64

Passiamo all’evento più ricco ed atteso, il Night On Stars dove accorrono 370 players. Il migliore è antonota64 che si merita €2.544+€3.600 dopo aver battuto il regular Excles1oR, che non è l’unico nick name che riconosciamo visto che al 4° posto spunta Nikol “barabbic” Babic e al 6° posto c’è anche DANY_MAS90.

Poker Online MTT 17 Agosto 2022: Need for Speed

La notte viene come al solito completata dal turbo, il Need For Speed che questa volta richiama 71 giocatori, il migliore dei quali è HowcatchTime che incassa la prima moneta da €1.887 mentre per il runner up James90511 ci sono €1.257.