Poker Online MTT 18 Agosto 2022. Nella giornata di mercoledì su Pokerstars si parte subito forte dal pomeriggio con la vittoria di fabryng al Afternoon on Stars e a seguire quella di simopascu96 al The Big anche se il colpo più ricco lo fa TurboNandoRQ che vince il Night on Stars.

Poker Online MTT 18 Agosto 2022: si parte subito forte con le vittorie di fabryng e simopascu96

Si inizia con un Afternoon on Stars di lusso, nel senso che nei primi posti troviamo una serie di regular noti. Il migliore è stato fabryng che ha incassato la prima moneta da quasi €2.000 dopo aver superato xerin95 all’heads up finale, ma ci sono anche aleorsi98 a completare col podio davanti a ManInBlackk, Gibozza al 5° posto e pure RenatoINT in 8° posizione.

Stessa cosa col Bounty Builder che vede la partecipazione di 460 giocatori e il migliore è Simone “simopascu96” Pascucci che incassa €1.512 di prima moneta + €1.565 di taglie. In 2° posizione marcovolponi e al 3° posto si conferma dark side798 che avevamo già citato tra i protagonisti del giorno prima con un altro gradino basso del podio, sempre al The Big.

Poker Online MTT 18 Agosto 2022: TurboNandoRQ vince il Night on Stars

Altri 301 entries al torneo più ricco della notte, il Night On Stars che produce un montepremi da €27.090. Il migliore è TurboNandoRQ che vince €4.841 mentre in 2° posizione trygun1987 si accontenta di quasi €3.600. A completare il podio troviamo tabatabai26 che porta a casa €2.662.

Andrea Di Mauro chiude la notte con una vittoria

Chiudiamo come al solito col Need For Speed che questo mercoledì notte è stato vinto da Andrea Di Mauro che ha avuto la meglio su un field da 78 entries, incassando €764+€1.664 di taglie. In 2° posizione wintot4life. Da segnalare i piazzamenti dei soliti regular che affollano questo torneo, come SEKKA4EVA al 4° posto, fsusct al 6° e anche Riccardo “CrazyRich85” Basso in 9° posizione.