Poker Online MTT 19 Agosto 2022, CINGHIOS3 porta a casa il torneo più ricco della notte, il Night On Stars versione Super (e PKO). Giornata positiva anche per MrMarlboro94 che vince il Need For Speed dopo un piazzamento all’Afternoon on Stars e Godggod98 con un doppio podio.

Poker Online MTT 19 Agosto 2022: vittoerbana apre la giornata. Ancora marcovolponi al The Big

Iniziamo come sempre dal pomeriggio con l’Afternoon on Stars che richiama 286 giocatori, il migliore dei quali è vittoerbana al quale vanno €1.020 di prima moneta + €1.218 di taglie visto che si trattava di un torneo in modalità KO. Sul podio ci sono anche mrbluff234 e ubisor. Da segnalare anche il piazzamento al 7° posto del regular MrMarlboro94 che ritroveremo ancora sul nostro cammino in questa giornata.

Come sempre tanti iscritti al popolare The Big che ha richiamato 2.986 giocatori che hanno pagato i €10 di buy-in generando un montepremi vicino ai €27.000. A vincere è NOEVAMATT al quale vanno €3.700 dopo aver superato leonexxx1976 all’heads up finale. In 7° posizione ritroviamo marcovolponi che aveva fatto 2° proprio ieri e sempre al The Big (in quel caso da €50 di Buy-in).

Poker Online MTT 19 Agosto 2022: CINGHIOS3 vince il Super NoS

Al giovedì il NoS si fa super, col Super Night On Stars PKO da €45.000 garantiti e un buy-in da €250. Gli iscritti sono 200 e questo non permette di superare il garantito. Il torneo viene vinto da CINGHIOS3 che si porta a casa una bella cifretta grazie alla prima moneta da €3.704 e soprattutto alle taglie (€6.062). Il runner up è Godggod98 che si accontenta di circa €5.000 di premio e poi abbiamo bobofolle a completare il podio.

MrMarlboro94 vince anche il Need For Speed. Un altro podio per Godggod98

Dopo aver aperto la giornata col piazzamento al pomeriggio, MrMarlboro94 si incarica di chiudere la nottata con la vittoria da €1.752 al Need For Speed dove ha avuto la meglio di un field da 80 giocatori. In 2° posizione Lowen588 e poi ritroviamo ancora Godggod98.