Poker Online MTT 3 ottobre 2022, domenica di tornei 30/30 su Pokerstars, ma ci sono da vedere anche i domenicali sulle altre poker room italiane. Vediamo chi ha vinto, e i chipleader degli eventi su due giorni.

Poker Online MTT 3 ottobre 2022: primi tornei 30/30

Affluenza altissima ai tornei domenicali di Pokerstars in versione 30/30, ovvero si tratta di una serie di tornei tutti con buy-in da €30 anche se i garantiti rimangono invariati, quindi una grande occasione anche per chi di solito non può permettersi investimenti da €100 o superiori, che di solito sono richiesti per i principali tornei.

E’ così che l’Afternoon on Stars domenicale richiama 700 giocatori con 20K garantiti, e il migliore è Caradonna73 che porta a casa €1.486 di prima moneta + €1.223 di taglie. E’ però col Sunday Warm Up 30/30 che si inizia a fare sul serio con 977 iscritti a darsi battaglia per un prizepool da €26.379. La vittoria da €1.745+€2.043 va a WOLFMAAN72 su PIERDIO.

Al Sunday Evening si gioca per €51.597 di montepremi grazie a 1.911 entries, e il migliore è Rimini2022 che incassa €3.141+€2.222 dopo aver superato SizeTheDream. Completa col podio ecoHH. In versione 30/30 anche il Sunday Omaha che ha richiamato 244 giocatori e a vincere è stato Giggerle su OmGLuckyShot e R3gul4r21.

Anticipiamo il Need For Speed, ultimo torneo 30/30, che ha visto 766 iscritti. La vittoria da €1.398+€1.756 va ad airvins23 che batte zatto1997 al heads up finale.

4.511 iscritti al Sunday 30 Special. Miki.kerki chipleader

Una marea di giocatori non ha perso l’occasione di giocare per 100K garantiti (diventati poi €121.797) del Sunday Special in versione 30/30. Sono stati 4.511 i giocatori che hanno pagato il buy-in di €30, e solo in 272 sono passati al day2. Tutti i giocatori sono ampiamente a premio visti gli 807 ITM.

Al comando del chipcount troviamo Miki.kerki che con 606K stacca tutti, ad iniziato da sfigato4c con 566L e betstrong1 con 533K in gettoni virtuali. Tra i nomi noti meglio piazzati riconosciamo Alberto “Everbrun1” Cigliano che riprenderà dal 14° posto con 397K.

Poker Online MTT 3 ottobre 2022: gli altri tornei su Pokerstas

Andiamo a vedere anche i tornei che non facevano parte della promozione 30/30, come il Sunday Bounty Builder vinto da candidopenni che ha avuto la meglio su un Field di 596 entries e ha portato a casa in tutto circa €2.500 tra prima moneta e taglie. Ben 4.505 iscritti anche al Sunday Blowout. Si gioca per un prizepool da €40.545 a fronte di appena €10 di buy-in, e a sbancare è alenetani1410 che porta a casa €2.357+€1.211.

Passiamo al Sunday HighRoller da €250 di buy-in con 213 iscritti per €43.925 di montepremi. La prima moneta vale €9.333 e finisce nelle tasche di LucaM996 che ha superato b0ku_n0_h3r0 al quale vanno €6.918. Si accontenta di €5.127 il regular Cifalino91 che chiude sul gradino basso del podio.

Poker Online MTT 3 ottobre 2022: le altre poker-room

Iniziamo dal circuito iPoker che aveva in programma l’Evento #144 delle iPokerRoyal con 100K garanrtiti. La registrazione tardiva rimane aperta anche per il day2 a cui approdano 208 players left sui 358 iscritti. In 63 al momento vanno a premio e il chipleader è KeyserSoze99 che inoltre ha già incassato €253 di taglie. In 4° posizione Andrea ‘Andreacigna’ Pini cerca il colpaccio. Attenzione anche a Cicciowinner1 che in questo torneo ha già brillato in passato.

E’ andato in archivio anche il day1 del Super Sunday di People’s Poker con 132 entries e ancora 46 giocatori sopravissuti verso il day2, anche se solo in 23 andranno a premio. Il chipleader è borisninja ma dietro abbiamo ancora una volta Andreacigna, davvero on fire in questo periodo visto che oltre al 4° posto nel chipcount su iPoker e questo 2° posto, già la settimana scorsa si era imposto con la vittoria, sempre al Super Sunday.

Si è invece concluso in giornata il Colpo Grosso Sunday di 888poker dove abbiamo assistito alla vittoria di compa_EFFE che ha portato a casa la prima moneta da €4.350 dopo aver superato ETarantell al heads up finale.

In archivio anche il The Master PKO di Partypoker che con 86 entries porta il montepremi a €7.740 e il bottino più grosso (€1.775 totali tra prima moneta e taglie), lo porta a casa giulpesa93.