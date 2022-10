Poker Online MTT 7 ottobre 2022, dopo altri problemi tecnici che hanno annullato i principali tornei del mercoledì su Pokerstars, andiamo a vedere i risultati del giovedì dove a farla da padrone c’è l’High Roller.

Poker Online MTT 7 ottobre 2022: elektro808 e RoTh13x aprono la giornata

Come sempre iniziamo dal Afternoon on Stars “scontato” vista la versione 30/30 e PKO. Vittoria per elektro808 che incassa €982 di prima moneta + €735 di taglie mettendo in fila un field da 501 giocatori. In 2° posizione 1ettore988 e poi abbiamo il regular ..CECCHINO30 a completare il podio.

Si prosegue col Bounty Builder che ha visto 547 entries e il migliore è stato RoTh13x che ha incassato €1.782+€2.217. Il runner up è ImB0sc495 e poi c’è Poppins2222 in 3° posizione. Nuovo piazzamento al 5° posto per dark side798 che l’altro giorno vinceva questo stesso torneo.

Night on Stars 30/30 ed High Roller Halfprice

Passiamo ai tornei più importanti e ricchi. Al 30/30 Night On Stars grandissima affluenza col buy-in da €30 che garantiva di giocare per 50K, un montepremi poi arrivato a €68.229 tra iscrizioni e re-entry. La vittoria da €4.071+€2.812 va a Slotmachine4 che batte WhyAlw4ysM3_ all’head up finale, poi abbiamo Gibozza a completare il podio.

All’Halfprice High Roller la spunta Capodoglio75 per €5.981+€4.906. In 2° posizione si ferma inghippator che incassa comunque una bella cifra tra prima moneta (5.980) e taglie (1.845). In 3° posizione troviamo lahami934 al quale vanno invece quasi 6K complessivi.

Poker Online MTT 7 ottobre 2022: Need for Speed a MikeSara92

Chiudiamo come sempre col turbo della notte, il Need For Speed che in versione 30/30 richiama tantissimi giocatori per un prizepool da €17.118. La fetta grossa da €1.179+€1.137 va a MikeSara92 che batte gigio846 nel testa a testa finale.