Poker Online MTT 12 ottobre 2022, i risultati dei tornei su Pokerstars del martedì premiano AppoSvappa che vince il Night On Stars ma arrivano anche i colpi vincenti di alcuni regular come Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi ed Antonio “frakkalagan” Fragale.

Capodoglio75 ed sl112358 aprono la giornata

Dopo aver vinto l’Half Price High Roller della settimana scorsa, Capodoglio75 si rimette in mostra vincendo l’Afternoon on Stars per più di €2.000 complessivi tra prima moneta e taglie. Il runner up è francybell. Piazzamento anche per Daniele “bybabyby” Cuomo in 5° posizione.

Al Bounty Builder sono 560 gli entries e il migliore è sl112358 che porta a casa €1.824+€2.576. In 2° posizione abbiamo crysale10 e poi c’è pietroc98 a completare il podio.

Poker Online MTT 12 ottobre 2022: Night on Stars ad AppoSvappa

Passiamo al torneo più ricco, il Night on Stars che richiama 508 giocatori per un montepremi da €45.720. La vittoria da €3.320+€2.78 va ad AppoSvappa che batte Oltrevuota all’heads up finale. Completa il podio PaolaF68 poi abbiamo i piazzamenti dei regular MeLLowYeLL0w al 6° posto e mariocrys in 8° posizione.

Poker Online MTT 12 ottobre 2022: Rollercoaster a Gaza Sparta9

177 giocatori hanno preso parte al Rollercoaster e si sono sfidati per un Prize pol da €15.930. La fetta grossa la porta a casa Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi che incassa €1.329+€2.071. Si arrende in 2° posizione piddu1989 per poco più di 2K complessivi di premio. In 7° posizione riconosciamo ilmessia84 davanti a bybabyby piazzato anche qui.

Antonio “frakkalagan” Fragale vince il Need For Speed

Chiudiamo con un Need For Speed sotto tono visti i soli 66 iscritti per €5.940 di montepremi. La vittoria va al regular Antonio “frakkalagan” Fragale che incassa in tutto poco più di €1.500. In 2° posizione abbiamo pelliccia89, davanti a xJaNdRo27x.