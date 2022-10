Poker Online MTT 13 ottobre 2022. Il mercoledì di tornei su Pokerstars premia lowrance91 che vince l’evento più ricco, il Night on Stars, incassando quasi 7K. Vittorie anche per consuelo1968, sapy000, amerigoosan e Rantolo’91.

Si parte con le vittorie di consuelo1968 e sapy000

Partiamo come al solito dal’Afternoon on Stars che dopo il periodo di 30/30 torna ai suoi consueti numeri. Nel torneo del mercoledì pomeriggio abbiamo 198 iscritti il migliore è consuelo1968 che incassa la prima moneta piena da €1.680 dopo aver battuto im2up che si accontenta di €1.253.

Al Bounty Builder la partecipazione sale a 602 entries per €27.090 di prizepool. Il colpaccio lo fa il regular sapy000 che incassa €1.945 di prima moneta + €2.012 di taglie dopo aver superato kheldar2010 all’head up finale. Completa il podio un altro nome noto, backdoorAK. Al final table ritroviamo anche AppoSvappa che giusto ieri vinceva il NoS, continuano così la sua good run.

Poker Online MTT 13 ottobre 2022: lowrance91 vince il Night on Stars

Al Night on Stars si gioca per un montepremi da €39.060, raggiunto grazie a 434 iscritti. La vittoria da €6.649 va a lowrance91 che batte tabatabai26 all’heads up finale. Per il runner up c’è comunque un bel premio da €4.881 mentre a completare il podio abbiamo swass3306 che porta a casa €3.583.

Poker Online MTT 13 ottobre 2022: amerigoosan e Rantolo’91 tra Rollercoaster e Need For Speed

Passiamo al Rollercoaster con 160 iscritti e il migliore è stato amerigoosan che incassa €1.202+€2.233. In 2° posizione abbiamo oneplay86 per circa €1.500 complessivi, e a completare il podio c’è T2zzeta. Piazzamento per i regular domenlan al 5° posto e RaydenArtist in 7° posizione.

Al Need For Speed 81 entries e la vittoria va al regular Rantolo’91 che supera RastaBaby79 nel testa a testa finale. In 8° posizione ritroviamo Antonio “frakkalagan” Fragale, già protagonista nella giornata precedente su Pokerstars.